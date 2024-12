L’innovazione va a tavola

Grande successo dell’evento dedicato da Forbes ai ristoranti, pizzerie e locali fortemente innovativi.

Chef, ristoratori, pizzaioli, bartender, giornalisti: un parterre de roi trasversale e composito, è giunto al Four Seasons Hotel di Milano, per la cerimonia di consegna delle targhe ai “100 Ristoranti & co Innovativi 2025” inseriti nell’omonima pubblicazione allegata al numero di ottobre di Forbes e realizzata in collaborazione con la testata “Il Forchettiere”.

Alla cerimonia, presentata dal direttore di Forbes Italia, Alessandro Mauro Rossi, hanno preso parte oltre 150 persone provenienti da tutta Italia, espressione di un patrimonio di creatività, contemporaneità e capacità di utilizzare il patrimonio cultural-gastronomico di un territorio per reinterpretarlo senza tradirlo.

Come hanno ricordato il direttore Rossi e il curatore Marco Gemelli nel corso degli speech di presentazione, le 100 strutture – sessanta ristoranti, venti pizzerie gourmet e dieci ciascuno tra cocktail bar e locali vocati alla cucina internazionale, da un capo all’altro d’Italia – rappresentano realtà profondamente diverse tra loro per storia, fascia di prezzo e posizione geografica, ma hanno come comun denominatore l’innovazione in ogni sua declinazione. La pubblicazione ha messo insieme locali conosciuti dagli addetti ai lavori e apprezzati dalla clientela, ma talvolta ancora non adeguatamente valorizzati.

La cerimonia è stata anche l’occasione per interagire con alcune realtà legate al comparto food, intervistate dal direttore Rossi: sul palco del Four Seasons Hotel si sono così succeduti rappresentati dell’Acetaia Bellei del modenese, dell’azienda vinicola toscana Poggio Torselli, della “Casa della Divisa” di Senigallia e del coltellificio Ambrogio Sanelli.

Al termine degli speech, i partecipanti hanno potuto ritirare la targa e concedersi all’obiettivo del fotografo per gli scatti di rito, brindando con le bollicine dello champagne Laurent-Perrier e con un tasting dei vini di Poggio Torselli. A completare l’evento, un light dinner offerto dal Four Seasons Hotel Milano.

Ogni sezione dei “100 Ristoranti & co Innovativi 2025” è stata preceduta da un articolo firmato da autorevoli penne del settore – da Luciano Pignataro per le pizze a Federico Silvio Bellanca per la mixology – che ha introdotto le tematiche legate all’innovazione nel rispettivo comparto.

E così, dalla Val d’Aosta alla Sicilia, dalle regioni a maggior tasso di alta ristorazione (in primis Lombardia, Lazio o Toscana) fino a quelle in cui il fine dining non è ancora così capillarmente diffuso, la prima edizione dei “100 Ristoranti & co Innovativi 2025” ha inteso fotografare le numerose sfaccettature di un fenomeno per molti versi ancora in itinere.

