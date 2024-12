Samsung investe 180 milioni di dollari per diventare primo azionista di Rainbow Robotics

Samsung ha annunciato di avere investito 181 milioni di dollari per diventare primo azionista di Rainbow Robotics, società sudcoreana che realizza robot umanoidi.

Che cos’è Rainbow Robotics

Rainbow Robotics è stata fondata nel 2011 dai ricercatori dello Humanoid Robot Research Center del Korea Advanced Institute of Science & Technology, che nel 2005 avevano sviluppato Hubo, il primo robot in grado di camminare nella storia del paese. L’azienda ha sede a Daejeon, a sud di Seul, e prima della chiusura dell’affare aveva quale principale azionista Oh Jun-ho, uno dei fondatori. La sua quota scenderà al 7,78%.

La società è quotata in Borsa e ha una capitalizzazione di mercato superiore ai 2 miliardi di dollari. Nelle ultime contrattazioni dell’anno, sull’onda della notizia della mossa di Samsung, il titolo ha guadagnato il 15%.

L’operazione

Samsung, guidata dal presidente esecutivo Jay Y. Lee, la persona più ricca della Corea, aveva già acquistato il 14,7% di Rainbow Robotics nel 2023. Ora ha esercitato un’opzione per incrementare la sua quota al 35%. Rainbow Robotics, si legge nel comunicato del gigante coreano, diventerà una sussidiaria di Samsung Electronics. L’obiettivo dichiarato dell’acquisizione è potenziare lo sviluppo di tecnologie robotiche e di robot umanoidi intelligenti. In particolare, Samsung conta di usare i robot di Rainbow Robotics per automatizzare la logistica e la manifattura. “Ci aspettiamo che Rainbow Robotics entri attivamente nei mercati internazionali usando l’infrastruttura globale di vendita di Samsung”, si legge ancora nella nota.

Come spiega Forbes.com, Samsung non è l’unico conglomerato sudcoreano ad avere investito nella robotica. Lo scorso anno Doosan Group ha quotato in Borsa la sua unità dedicata ai robot e ha raccolto 312 milioni di dollari nella più grande Ipo coreana del 2023. Hyundai Motor acquistò una quota di maggioranza di Boston Dynamics, conosciuta per il suo robot quadrupede BigDog, già nel 2009.

