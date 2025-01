Da Carlos Tavares a Joe Biden: i più clamorosi casi di carriere distrutte nel 2024

Azioni in picchiata, accuse penali o semplici errori strategici possono portare al crollo carriere altrimenti esemplari. La nostra lista annuale delle carriere entrate in crisi dimostra che anche i più potenti possono cadere.

I lettori potrebbero riconoscere nomi come Adam Neumann, nella nostra lista degli inciampi di carriera del 2019, ed Elon Musk, il cui fallimento gli è valso menzioni sia nella lista del 2022 sia in quella del 2023.

Joe Biden

Dopo un mandato, il presidente 82enne lascerà presto la Casa Bianca. Nonostante i suoi invidiabili risultati economici e un’impressionante performance del mercato azionario, la candidatura per la possibile rielezione di Biden è stata travolta dalle polemiche con gli elettori e i membri del partito democratico che gli hanno chiesto di farsi da parte.

Una pessima performance nel primo dibattito presidenziale ha segnato l’inizio della fine per Biden. Ciò ha portato la vicepresidente Kamala Harris a farsi avanti come candidata democratica alla presidenza, e a perdere in modo netto.

Dave Calhoun

Quando a giugno Dave Calhoun ha testimoniato di fronte ai legislatori sui problemi di sicurezza del 737 Max, modello di punta del produttore di aerei, ha iniziato scusandosi con le famiglie delle vittime degli incidenti aerei della Boeing, prima di descrivere dettagliatamente i punti deboli nella sicurezza e ammettere che i whistleblower dell’azienda erano stati oggetto di ritorsioni. Il ceo 68enne aveva annunciato che si sarebbe dimesso entro la fine dell’anno, ma a luglio un nuovo ceo, Kelly Oterberg, era già al comando.

Calhoun, che ha iniziato la sua carriera in Boeing come direttore ed è diventato presidente non esecutivo, è stato assunto come ceo nel 2020 per cambiare le cose in Boeing dopo due incidenti che uccisero 346 persone. Ma l’azienda ha continuato a fare i conti con problemi di sicurezza e produzione.

Solo nella prima metà di quest’anno la porta di un aereo Boeing 737 Max 9 si è aperta a metà volo a gennaio, innescando udienze al Senato, lasciando voli a terra e causando un audit della Federal Aviation Administration, che ha rilevato come Boeing non avesse rispettato i requisiti di controllo qualità. Un whistleblower dell’azienda è stato trovato morto a marzo.

A luglio Calhoun aveva annunciato che sarebbe andato in pensione entro la fine dell’anno e l’azienda si è dichiarata colpevole di un’accusa di frode al governo americano per problemi di sicurezza nel 737 Max, sebbene l’accordo sia stato poi respinto da un giudice federale del Texas. I guai di Boeing sono continuati. Lo scorso fine settimana uno dei suoi aerei 737-800, gestito dalla Jeju Air della Corea del Sud, si è schiantato mentre tentava l’atterraggio.

Sean Combs (P. Diddy)

La carriera del magnate dell’hip-hop Sean Combs, alias P. Diddy, è crollata in seguito a una serie di accuse di abusi sessuali e traffico sessuale. Combs è stato arrestato per la prima volta a settembre dopo essere stato accusato a livello federale di traffico sessuale, associazione a delinquere e trasporto per prostituzione a New York. Si è dichiarato non colpevole e ha fatto ricorso più volte. Ma Combs ha trascorso questo Natale in una prigione federale a Brooklyn, dove rimarrà fino alla data del processo, a maggio.

Proprio l’anno scorso il tre volte vincitore del Grammy ha vinto gli Mtv’s Global Icon Awards. Al suo apice, il portfolio professionale della superstar del rap includeva l’etichetta discografica Bad Boy Records e diverse attività di lifestyle, tra cui linee di moda e profumi, una partnership con la vodka Ciroc e una rete televisiva. Forbes ha stimato che il suo patrimonio valesse 740 milioni di dollari nel 2019. A giugno, dopo aver pagato le spese legali e il danno alla reputazione dei suoi marchi, Forbes stimava il suo patrimonio in 400 milioni di dollari.

Matt Gaetz

Il rappresentante della Florida Matt Gaetz, 42 anni, era pronto a diventare il massimo tutore della legge degli Stati Uniti quando il presidente eletto, Donald Trump, lo ha nominato procuratore generale. È stato un grande passo avanti per l’ex membro del Congresso, anche se di breve durata.

La sua nomina è stata oscurata da un’indagine etica della Camera per le accuse di aver fatto sesso con una minorenne e di uso di droghe illegali. Una settimana dopo ha rinunciato alla nomina. Lo scandalo non si è fermato: il comitato etico ha pubblicato il suo rapporto su Gaetz il 23 dicembre. Da qui è emerso che Gaetz aveva pagato ragazze minorenni per fare sesso e aveva acquistato droghe illegali.

Gaetz si è dimesso dalla Camera il mese scorso dopo la nomina di Trump e ha ripetutamente negato di aver commesso qualsiasi illecito. Eppure, per quanto la sua carriera politica sia crollata, Gaetz ora guarda oltre Washington D.C. Sta ottenendo il suo show sul canale conservatore One America News Network. Il talk show inizierà a gennaio.

Claudine Gay

L’ex presidente dell’Università di Harvard ha annunciato le sue dimissioni il 2 gennaio dopo aver dovuto affrontare crescenti pressioni da parte di legislatori e donatori dell’università affinché si dimettesse o venisse licenziata.

La gestione dell’antisemitismo nel campus da parte di Gay è stata duramente criticata durante un’udienza congressuale nel 2023, quando un gruppo di 72 repubblicani e due democratici della Camera ha chiesto ad Harvard di licenziarla “immediatamente”.

I miliardari Bill Ackman e Len Blavatnik si sono uniti alla richiesta di dimissioni, con Blavatnik che ha sospeso le sue donazioni all’istituto. Gay ha anche dovuto affrontare critiche per accuse di plagio quando la studiosa conservatrice Carol Swain l’ha accusata di aver rubato il suo lavoro senza una citazione appropriata.

Gay, che è stata la prima presidente nera di Harvard e solo la seconda donna nera a guidare un’istituzione della Ivy League, è entrata in carica due giorni dopo che la Corte Suprema ha bocciato l’azione positiva (cioè la politica che promuove la partecipazione di persone appartenenti ad alcuni gruppi in contesti in cui sono sottorappresentate o minoritarie, ndt) per le ammissioni al college. La nomina di Gay è stata accompagnata dalle accuse secondo cui avrebbe ottenuto il lavoro a causa del colore della sua pelle. Nonostante le critiche, importanti attivisti sono intervenuti in difesa di Gay.

Emad Mostaque

Stability AI di Emad Mostaque è stata uno dei primi giganti del settore, ma a causa di una cattiva gestione, tra cui una spesa eccessiva, Mostaque ha perso praticamente ogni controllo sulla società che aveva fondato nel 2019. Lui si è dimesso da ceo a giugno e non è più azionista di maggioranza da ottobre.

Mostaque è diventato famoso dopo che Stable Diffusion, un modello di intelligenza artificiale generativa che crea immagini, video e persino musica dal testo, è diventato un successo tra gli utenti di intelligenza artificiale.

Ma l’ascesa della startup è stata costruita su una serie di esagerazioni e affermazioni fuorvianti che sono continuate dopo che ha raccolto 100 milioni di dollari, con una valutazione di 1 miliardo di dollari, per Stability Diffusion. Dipendenti e investitori hanno perso fiducia nella leadership di Mostaque dopo una serie di promesse mancate che riguardavano la costruzione di modelli di intelligenza artificiale su misura per gli stati nazionali, false affermazioni di aver avuto accordi speciali con aziende come Amazon e un incontro disastroso con Jensen Huag di Nvidia.

Inoltre c’era anche quello che gli ex dipendenti chiamavano il suo approccio lassista per impedire che lo strumento producesse immagini di abusi sessuali su minori. Alla fine, la sua startup ha terminato i soldi e alcuni ricercatori chiave hanno rassegnato le dimissioni.

Pat Gelsinger

Dopo tre anni e mezzo di performance negative, Pat Gelsinger non è più ceo di Intel. Mentre i rivali dell’azienda nel settore dei chip, Nvidia e Amd, hanno incassato dal boom dell’intelligenza artificiale, Intel è rimasta indietro.

A ottobre, durante quella che si sarebbe rivelata l’ultima conferenza sugli utili di Gelsinger, la società ha riportato una sbalorditiva perdita netta di 16,6 miliardi di dollari, che era molto più alta del miliardo di dollari previsto dagli analisti e rappresentava la sua più grande perdita trimestrale di sempre. Gelsinger era anche alla guida durante il peggior giorno di Intel a Wall Street in 50 anni, quando ha sospeso il suo dividendo e annunciato una riduzione del personale del 15% durante l’estate.

A peggiorare le cose, gli analisti prevedono che quest’anno Intel riporterà la sua prima perdita dal 1986, e un gruppo di azionisti sta ora facendo causa a Gelsinger per cattiva gestione di Intel Foundry, l’unità di produzione di chip che l’azienda ha scorporato in una sussidiaria a settembre, e sta chiedendo tre anni di arretrati di stipendio.

Karen Lynch

Una delle donne più potenti del mondo degli affari americano è fuori. L’ex capo di Cvs era al sesto posto nella classifica di Forbes delle donne più potenti nel 2023. Ma il calo delle vendite, un’attività di assicurazione sanitaria in difficoltà e il rallentamento degli acquisti nelle farmacie al dettaglio hanno fatto sì che il titolo raggiungesse il minimo da oltre dieci anni. Gli investitori di Wall Street stavano già perdendo fiducia nella leadership di Lynch ad agosto, dopo un periodo in cui hanno costantemente rivisto al ribasso le aspettative di guadagno.

A ottobre Lynch si è dimessa da ceo. È stata sostituita dal dirigente dei benefit farmaceutici David Joyner. Anche le capacità di leadership e l’esperienza di Lynch in materia di assunzioni hanno subito un colpo, poiché sette dirigenti C-suite, tutti assunti a febbraio 2021, quando ha assunto la guida di Cvs, se ne sono andati nella primavera del 2023.

Dan Schneider

Il produttore di Nickelodeon Dan Schneider è stato duramente criticato dopo che una docuserie di marzo di Investigation Discovery, Quiet on Set: The Dark Side of Kids Tv, ha rivelato una serie di accuse sulla cultura tossica sul posto di lavoro. Lo show ha raccolto la testimonianza di ex star bambine e membri della troupe che sostengono che il produttore dietro programmi di successo come Zoey 101 e iCarly gestiva un posto di lavoro tossico e si comportava in modo inappropriato con i giovani attori.

Schneider si è scusato per il suo comportamento, ma da allora ha fatto causa alla Warner Bros. e ai produttori del film per diffamazione, affermando che il documentario lasciasse intendere falsamente che lui avesse “abusato sessualmente dei bambini che lavoravano nei suoi programmi televisivi”.

L’ultimo lavoro di Schneider, un film basato sulla serie tv di Nickelodeon da lui creata Henry Danger, dovrebbe uscire il 17 gennaio, ma non ha annunciato nuovi progetti.

Carlos Tavares

L’ex ceo di Stellantis si è dimesso a dicembre per divergenze con il suo consiglio di amministrazione, secondo un annuncio ufficiale. Tavares era a capo della casa automobilistica, che possiede marchi tra cui Jeep, Ram e Chrysler da gennaio 2021, quando ha guidato una fusione con la casa automobilistica francese Psa Group e Fiat Chrysler. Tavares ha ammesso di aver commesso “errori per arroganza” durante il suo mandato nel mercato statunitense, tra cui tagli ai costi e aumenti dei prezzi base di Jeep e Citroën. Tavares è stato criticato da dirigenti, partner e dai suoi stessi dipendenti per essersi troppo concentrato sui margini di profitto a breve termine a scapito dei rapporti con fornitori, sindacati e concessionari, secondo Cnbc.

L’attenzione di Tavares ai profitti ha portato a molte riduzioni della forza lavoro e a un rapporto teso con i dipendenti sindacalizzati. A settembre il sindacato United Auto Workers ha minacciato di scioperare, sostenendo che la casa automobilistica non stava rispettando i termini del suo contratto di lavoro del 2023. Cosa che l’azienda ha negato.

Stellantis ha tagliato almeno 2.500 posti di lavoro quest’anno negli Usa, tra 400 lavoratori dello stabilimento di Detroit e 2.450 nel Michigan, offrendo riscatti volontari. Poco prima di dimettersi Tavares ha annunciato che Stellantis avrebbe licenziato 1.100 dipendenti dello stabilimento Jeep dell’Ohio. Una mossa che è stata poi ritirata dall’azienda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .