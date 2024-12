Si è dimesso il ceo di Stellantis Carlos Tavares: crolla il titolo a Piazza Affari

Carlos Tavares non è più il ceo di Stellantis. Il colosso dell’automotive ha annunciato che il cda, riunitosi domenica 1 dicembre sotto la presidenza di John Elkann, ha accettato le dimissioni di Carlos Tavares dalla carica di chief executive officer con effetto immediato.

Aspetti principali

Il processo per la nomina di un nuovo ceo permanente è già in corso, gestito da un Comitato speciale del Consiglio, e si concluderà entro la prima metà del 2025.

Nel frattempo, sarà istituito un nuovo Comitato esecutivo presieduto da John Elkann.

presieduto da John Elkann. Stellantis conferma la guidance presentata alla comunità finanziaria il 31 ottobre 2024 in relazione ai risultati dell’intero anno 2024.

I commenti

“Il successo di Stellantis sin dalla sua creazione si è basato su un perfetto allineamento tra gli azionisti di riferimento, il Consiglio e il ceo” ha commentato Henri de Castries. senior independent director di Stellantiss. “Tuttavia, nelle ultime settimane sono emerse vedute differenti che hanno portato il Consiglio e il ceo alla decisione di oggi”.

Anche il presidente, John Elkann, è intervenuto sulla questione. “Siamo grati a Carlos per il suo impegno costante in questi anni e per il ruolo che ha svolto nella creazione di Stellantis, in aggiunta ai precedenti rilanci di PSA e di Opel, dando avvio al nostro percorso per diventare un leader globale nel settore”, ha sottolineato Elkann. “Intendo mettermi subito al lavoro con il nostro nuovo Comitato esecutivo ad interim, con il supporto di tutti i nostri colleghi di Stellantis, mentre completiamo il processo di nomina del nuovo ceo. Insieme garantiremo la puntuale attuazione della strategia della Società nell’interesse di lungo termine di Stellantis e di tutti i suoi stakeholders.”

LEGGI ANCHE: Stellantis, i ricavi sono crollati del 27% nel terzo trimestre 2024

La reazione del titolo

All’apertura di Piazza Affari del 2 dicembre, il titolo di Stellantis è in netto calo e, alle 9.24, sta facendo registrare un -8,02%.

La biografia di Tavares

Carlos Tavares è nato il 14 agosto 1958 a Lisbona. Dopo gli studi alla École Centrale Paris, ha avviato la sua carriera in Renault nel 1981, ricoprendo il ruolo di responsabile del progetto Renault Mégane II. Successivamente, ha proseguito il suo percorso in Nissan, azienda controllata da Renault, dove nel 2009 ha assunto la guida dei mercati nordamericani e sudamericani. Nel 2011 è diventato chief operating officer di Renault, affiancando Carlos Ghosn come suo braccio destro.

Nel 2014 è stato nominato ad e presidente del consiglio di amministrazione del Groupe PSA, succedendo a Philippe Varin. Durante il suo mandato, ha implementato politiche di contenimento dei costi e potenziato la presenza dell’azienda sul mercato cinese. Lo stesso anno, ha contribuito alla nascita di DS Automobiles come marchio indipendente, assumendone la presidenza.

Sotto la sua guida, PSA ha acquisito Opel, marchio allora in perdita, dal gruppo General Motors nel marzo 2017, riportandolo rapidamente in utile. Dopo la fusione tra PSA e FCA nell’ottobre 2019, Tavares è stato nominato nel 2021 primo amministratore delegato di Stellantis, la multinazionale automobilistica nata dall’unione dei due gruppi. Nel settembre 2024, il consiglio di amministrazione del gruppo ha avviato una procedura per preparare il ricambio alla sua guida, nonostante il mandato sia in scadenza nel 2026.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .