Ospitami Group, l’ospitalità contemporanea nel centro di Milano

In un panorama sempre più competitivo come quello dell’ospitalità, Ospitami Group, società nata quattro anni fa dalla volontà di Alessandro e Federica Corona, milanesi da generazioni, si distingue per la sua visione e per i suoi valori. La missione è quella di valorizzare la cultura meneghina, presentando agli ospiti la Milano contemporanea, che abbraccia tecnologia, estetica e sostenibilità. La proposta di Ospitami Group si distingue per una filosofia che mira a un lusso funzionale, fatto di ambienti che raccontano una storia e di servizi che agevolano la quotidianità degli ospiti. Ogni dettaglio è studiato per armonizzare la bellezza con l’efficienza, esprimendo lo stile inconfondibile della città attraverso arredi moderni e spazi dinamici.

Ospitami Group, le location a Milano

Il primo punto di forza è sicuramente la location che abbraccia gli aspetti caratterizzanti Milano: il business, la moda, il design e la cultura. Le due strutture sono infatti collocate tra Piazza del Duomo e Piazza San Babila. Attualmente Ospitami Group si compone di due Smart Boutique ApartHotel, strutture ricettive che si collocano a metà tra un appartamento e un piccolo hotel dai servizi ricercati e d’eccellenza.

Galleria Ospitami, nata nel 2020, in piena pandemia, con dodici camere, di cui due suite, è situata a pochi passi dalla prestigiosa Galleria Vittorio Emanuele II. Le due suite si affacciano proprio dentro lo storico monumento. Per gli ospiti c’è la possibilità di gustare un’ottima colazione nello storico locale Savini nato nel 1867 e simbolo della Belle Époque.

Nel febbraio 2023 Ospitami Group ha inaugurato Le Suite del Corso che si trova proprio dentro Galleria del Corso, il passaggio storico recentemente restaurato. Qui, al sesto piano di un palazzo d’epoca, si trovano quattro camere e una suite dagli arredi eleganti realizzati in collaborazione con aziende italiane e artigianali.

“Milano è una città vibrante, che richiama persone da tutto il mondo. Ospitami Group vuole essere un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza che rifletta la vivacità e la modernità della città. Abbiamo studiato ogni dettaglio delle nostre strutture affinché possano rappresentare Milano nella sua forma più contemporanea”, racconta Alessandro Corona, owner e amministratore delegato di Ospitami Group.

“Accogliamo turisti provenienti da tutto il mondo e il nostro impegno è quello di accogliere ogni ospite con la promessa di un soggiorno che lo faccia sentire davvero a casa, pur godendo appieno dell’autentica essenza di Milano. Ci scelgono professionisti e uomini d’affari in cerca di un alloggio che sappia unire praticità e stile, ma anche turisti e famiglie desiderosi di esplorare la ricchezza culturale e storica di Milano. Da noi potrai trovare un punto di partenza perfetto, che si adatta alle esigenze di chi vuole dedicarsi a un’intensa giornata di shopping, vivere una serata di grande emozione al Teatro alla Scala, immergersi nella movida meneghina con amici oppure per un business meeting dalle innumerevoli opportunità”.

Tra i servizi d’eccellenza di entrambe le strutture c’è lo Smart Check-In. L’accesso senza chiavi né tessere magnetiche è reso possibile grazie alla collaborazione con Vikey, esperti in soluzioni hardware e software per alberghi e case vacanza. I clienti ricevono un link al momento della prenotazione per gestire l’ingresso nella camera e nel palazzo direttamente dal proprio smartphone.

Le partnership di valore

Ospitami Group negli anni ha stretto varie partnership con società che valorizzano il Made in Italy e la sostenibilità. Tra questi la prestigiosa collaborazione con un’azienda italiana leader nel design e nella cultura del riposo. Gli ospiti trovano sul comodino il “Menù Guanciali” in cui vengono descritti i diversi modelli di cuscini che si trovano sul letto per garantire un riposo basato sulle esigenze personali della clientela. Inoltre, nel frigobar gli ospiti trovano l’acqua WAMI in lattina di alluminio riciclabile: si tratta di un brand italiano di acqua minerale che nasce con una missione ecosostenibile nei confronti della salute del nostro pianeta.

Sempre a garanzia di offrire sostenibilità, gli ospiti possono noleggiare ad uso esclusivo dei monopattini orBit by Mobility per girare il centro in maniera green e veloce. Per omaggiare la tradizione degli aperitivi milanesi in ogni camera è a disposizione degli ospiti una macchina del ghiaccio utile per servire i due cocktail gratuiti di Casa Margarita ready to drink sapientemente miscelati e realizzati con ingredienti naturali.

“Siamo qui per rendere ogni momento speciale, curando ogni dettaglio e garantendo un ambiente che, pur elegante e raffinato, ti faccia sempre sentire a tuo agio. Che si tratti di un weekend o di un lungo soggiorno, il nostro obiettivo è farti vivere Milano come se fossi un vero milanese. Noi non offriamo solo un alloggio, ma un’esperienza in cui sentirsi a casa, nel cuore pulsante della città”, racconta Corona. “Dopo un 2023 brillante, il 2024 verrà chiuso con un incremento del fatturato. Guardando al 2025, siamo entusiasti dei nuovi progetti che abbiamo in programma, tra cui la valutazione di nuove strutture nel cuore di Milano per ampliare ulteriormente la nostra presenza e offrire esperienze sempre più esclusive”, conclude.

