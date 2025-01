Alla scoperta di Woven City, la città sperimentale costruita da Toyota ai piedi del Monte Fuji

Al Ces 2025, Toyota ha presentato Woven City, la sua città sperimentale. L’inaugurazione è prevista per l’autunno 2025. L’obiettivo di Woven City è mettere a disposizione un ecosistema ricco di risorse per affrontare le sfide sociali e generare valore proiettato verso il futuro: il tutto attraverso la collaborazione con “gli inventori” e i contributi dei residenti e dei visitatori.

Aspetti principali

Come si legge nell’annuncio di Toyota, Woven City è un laboratorio sperimentale dedicato alla mobilità, un luogo dove “inventori” che condividono l’impegno di lavorare “per il bene degli altri” possono ideare, testare e perfezionare prodotti e servizi innovativi. Al momento del lancio ufficiale, la città accoglierà circa 100 residenti, principalmente dipendenti di Toyota, Woven by Toyota e le loro famiglie. La comunità crescerà gradualmente includendo inventori esterni e i loro nuclei familiari. Alla fine della Fase 1 si prevede la presenza di circa 360 residenti, mentre, con l’avanzare delle successive fasi di sviluppo, la popolazione totale dovrebbe raggiungere le 2.000 persone.

Inizialmente, l’accesso sarà riservato a soggetti coinvolti nel progetto, ma a partire dal 2026 si prevede di aprire le porte al pubblico, che potrà partecipare alle attività di co-creazione in qualità di “tessitori”. Tra gli inventori coinvolti figurano Toyota e le aziende del Gruppo Toyota, come WbyT, oltre a imprese esterne, startup e imprenditori indipendenti. Woven City, sfruttando la lunga esperienza di Toyota nel settore manifatturiero e le avanzate competenze software di WbyT, offre un contesto unico, ricco di strumenti e risorse, per affrontare sfide sociali e creare valore orientato al futuro.Grazie alla collaborazione tra inventori e al contributo attivo dei residenti e dei visitatori, Woven City punta a diventare un incubatore di innovazione, capace di ispirare e plasmare un domani migliore.

Le parole del presidente Toyoda

“Situata ai piedi del magnifico Monte Fuji, in Giappone, Woven City non è solo un luogo dove vivere, lavorare e divertirsi. È un luogo dove le persone possono inventare e sviluppare nuovi prodotti e idee”, ha dichiarato Akio Toyoda, presidente di Toyota Motor Corporation. “Pensiamo a Woven City come a un circuito sperimentale per la mobilità, dove possiamo sviluppare una vasta gamma di soluzioni. Dai dispositivi di mobilità personale, come una sedia a rotelle da corsa, ai droni che ti scortano a casa in sicurezza di notte, ai robot interattivi per animali domestici che offrono supporto e compagnia agli anziani, alle auto volanti, che rendono il viaggio da Woven City a Tokyo rapido e privo di traffico”.

Già diverse società coinvolte

Già numerose aziende hanno confermato la loro partecipazione al progetto Woven City. Daikin Industries si occuperà di testare spazi privi di polline e ambienti funzionali personalizzati; DyDo Drinco lavorerà alla creazione di nuovi valori attraverso distributori automatici innovativi; Nissin Food Products svilupperà ambienti alimentari volti a ispirare nuove culture gastronomiche; UCC Japan esplorerà il potenziale del caffè attraverso esperienze futuristiche; infine, Zoshinkai Holdings si concentrerà sull’ideazione di metodi educativi all’avanguardia e nuovi spazi di apprendimento. Toyota sta inoltre negoziando la collaborazione con altre realtà, come Eneos Corporation, Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) e Rinnai Corporation.

