Bmw al FuoriSalone 2025: innovazione sensoriale e nuovi design per ridefinire la mobilità

La presenza di Bmw, in occasione della Design Week 2025 al FuoriSalone di Milano, si realizza con un’installazione dinamica immersiva e sensoriale. Si chiama Vibrant Transitions ed è incentrata sui brand Bmw e Mini. È stata anche l’occasione per inaugurare la nuova House of Bmw 3.0, nello storico Palazzo Borromeo d’Adda, nel cuore della città, in via Manzoni 41. House of Bmw, come la precedente che si trovava in via MonteNapoleone, sarà un luogo di comunicazione, incontri e presentazione di nuovi prodotti. E resterà aperta quattro mesi.

Vibrant Transitions: Bmw ridefinisce il design tra luce, suono e mobilità elettrica

Entrando a Palazzo Borromeo d’Adda, i visitatori possono scegliere quale percorso seguire. Corridoi scanditi dal colore conducono alle diverse aree tematiche, utilizzando strutture lamellari traslucide per creare prospettive visive uniche. L’installazione Vibrant Transitions esplora luce, colore, effetti sonori, geometria e permeabilità, mostrando come la casa automobilistica tedesca stia interpretando lo spirito di apertura verso il mondo e il fascino del design, mentre si entra in un nuovo capitolo per il settore dell’automotive. L’idea di Bmw Italia e Bmw Group Design è dunque quella di celebrare l’approccio integrato alla mobilità del Bmw Group.

Al centro dell’installazione, all’interno di una galleria creata con una varietà di materiali, texture, luci ed effetti sonori, si trova il nuovo Bmw Panoramic iDrive, nuovo screen per l’abitacolo. Un secondo percorso, nel cortile del Palazzo, conduce alla Bmw X3 Designer’s Choice. Infine, la Mini Neon Garden City ospita la nuova Mini Cooper Electric e il concept dello scooter Ce 02, completamente elettrico, by Mini Design.

La mobilità del futuro

“Il nostro design della mobilità sta diventando sempre più ampio e variegato. Colori, materiali, suoni ed esperienze digitali si intrecciano in ogni progetto per creare dimensioni emozionali e coinvolgenti per i clienti. In quest’ottica, la nostra installazione Vibrant Transitions offre ai visitatori del FuoriSalone intuizioni che possono essere fonte di ispirazione. Gli aspetti principali della presenza di BMW Group sono apertura e personalizzazione. Per la prima volta, infatti, il team di design interpreta soluzioni tecnologiche e di mobilità che abbracciano più brand”, spiega Adrian van Hooydonk, head of Bmw Group Design.

“Vibrant Transitions propone un’esperienza che coinvolge i sensi. Questo luogo esprime il nostro approccio integrato alla mobilità, unendo tutti i nostri marchi, ovvero Bmw, Mini e Motorrad, e ogni sistema di propulsione”, aggiunge Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato Bmw Italia. L’installazione Vibrant Transitions sarà aperta al pubblico fino al 13 aprile 2025, dalle ore 10:00 alle 19:00.

