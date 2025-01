Dal supercomputer da scrivania ai nuovi chip per i gamer: tutti gli annunci di Nvidia al Ces di Las Vegas

Al Ces 2025 di Las Vegas, il ceo di Nvidia Jensen Huang ha tenuto un keynote parlando dell’evoluzione e dell’impatto dell’IA: dall’IA percettiva e generativa all’IA fisica. Questa nuova era consente ai sistemi di ragionare, pianificare e agire, con Nvidia che vuole essere al centro di questi progressi grazie a Gpu e piattaforme che stanno trasformando settori come il gaming, la robotica e la guida autonoma.

Huang ha iniziato il suo intervento riflettendo sul viaggio trentennale di Nvidia. Nel 1999, l’azienda ha inventato la Gpu programmabile. Da allora, ha spiegato Huang, l’IA moderna ha cambiato fondamentalmente il modo in cui funziona il calcolo. “In pochi anni, ogni singolo strato della tecnologia è stato trasformato”.

Il nuovo supercomputer

Il miliardario ha presentato Project Digits, un “supercomputer da scrivania per AI” che offre accesso alla piattaforma hardware Grace Blackwell dell’azienda in un formato più compatto. “Project Digits esegue l’intera suite Nvidia AI”, ha dichiarato Huang, “È una piattaforma di cloud computing che può anche essere una workstation”.

Progettato per ricercatori AI, data scientist e studenti, Project Digits, disponibile da maggio, integra il nuovo Superchip GB10 Grace Blackwell di Nvidia, capace di fornire fino a un flop di potenza di calcolo per prototipazione, ottimizzazione e utilizzo di modelli AI. Secondo Nvidia, una singola unità di Project Digits può eseguire modelli fino a 200 miliardi di parametri. I parametri, che rappresentano la complessità e la capacità di problem-solving di un modello, determinano in gran parte le sue prestazioni.

Nonostante il prezzo di 3.000 dollari, Huang è convinto che Project Digits troverà spazio nel mercato: “Con Project Digits, il Superchip Grace Blackwell arriva nelle mani di milioni di sviluppatori,” ha dichiarato. “Mettere un supercomputer AI sulla scrivania di ogni data scientist, ricercatore AI e studente li abilita a plasmare l’era dell’intelligenza artificiale.”

I nuovi chip per i gamer

“GeForce ha permesso all’IA di raggiungere le masse, e ora l’IA sta tornando a casa su GeForce,” ha detto Huang. Nvidia ha introdotto la Gpu Nvidia GeForce Rtx 5090, la Gpu GeForce Rtx più potente di sempre, con 92 miliardi di transistor e in grado di eseguire 3.352 trilioni di operazioni AI al secondo.

“Eccola: la nostra nuovissima serie GeForce Rtx 50, architettura Blackwell,” ha detto Huang, sollevando la Gpu e sottolineando come riesca a sfruttare l’IA avanzata per abilitare grafica rivoluzionaria. “Anche il design meccanico è un miracolo,” ha aggiunto Huang, notando che la scheda grafica ha due ventole di raffreddamento. Come si legge in una nota, gli Rtx Neural Shaders utilizzano piccole reti neurali per migliorare trame, materiali e illuminazione nei giochi in tempo reale. Rtx Neural Faces e Rtx Hair avanzano il rendering facciale e dei capelli in tempo reale, utilizzando l’IA generativa per animare i personaggi digitali più realistici di sempre. Rtx Mega Geometry aumenta il numero di triangoli ray-tracciati fino a 100 volte, fornendo maggior dettaglio.

L’accordo con Toyota

Parallelamente, Nvidia sta rafforzando la sua presenza nel settore automotive. Sempre al CES 2025, Toyota ha annunciato che i suoi futuri veicoli di nuova generazione saranno dotati del supercomputer Nvidia Drive AGX Orin e del sistema operativo DriveOS, progettato per garantire sicurezza e prestazioni avanzate. Come si legge in una nota, DriveOS consente l’elaborazione AI in tempo reale e l’integrazione di funzioni avanzate per la guida e il comfort del cockpit.

Toyota utilizza già da anni le soluzioni cloud di Nvidia per sviluppare, testare e validare tecnologie per la guida autonoma. “Toyota rappresenta un esempio eccellente della nostra strategia che va dal cloud al veicolo,” ha dichiarato Ali Kani, vicepresidente del settore automotive di Nvidia. “Siamo entusiasti di estendere questa collaborazione, portandola ora direttamente all’interno dei veicoli.”

Toyota non è l’unica azienda a collaborare con Nvidia nel settore della guida autonoma. Al CES, anche Aurora Innovation e Continental hanno annunciato una partnership per sviluppare camion autonomi su larga scala, alimentati dal sistema Nvidia Drive Thor.

Nvidia e la robotica

Nel corso del keynote, Jensen Huang ha presentato anche Cosmos, una piattaforma che utilizza modelli generativi e simulazioni per alimentare robot e veicoli autonomi. Adottata da aziende come Uber e Hyundai, Cosmos abilita una simulazione del mondo reale per ottimizzare decisioni e azioni in scenari complessi.

Come si legge nell’annuncio di Nvidia, Cosmos integra modelli generativi, tokenizer (strumenti che dividono un testo in parti più piccole) e una pipeline di elaborazione video per alimentare sistemi di IA fisica come veicoli autonomi e robot. “Cosmos mira a portare il potere della previsione e della simulazione del multiverso nei modelli di IA, permettendo loro di simulare ogni possibile futuro e selezionare azioni ottimali”. I modelli di Cosmos ricevono prompt di testo, immagini o video e generano stati del mondo virtuale come video, ha spiegato Huang. “Le generazioni di Cosmos danno priorità alle esigenze uniche dei casi d’uso per i veicoli autonomi e la robotica, come ambienti reali, illuminazione e permanenza degli oggetti.”

Nvidia avvicina Apple

Attualmente Nvidia ha una capitalizzazione di mercato di 3.659 miliardi di dollari (il suo record) ed è a pochi miliardari da Apple, la società quotata di maggior valore al mondo, attualmente a 3.703 miliardi di dollari.

