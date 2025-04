L’S&P 500 chiude il suo peggior mese dal 2022

Il pessimismo sull’impatto delle tariffe del presidente Donald Trump e il rinnovato timore di una recessione correlata hanno nuovamente messo sotto pressione i mercati lunedì, chiudendo un mese e un trimestre durissimi per le azioni.

Fatti principali

Tutti e tre i principali indici sono scesi lunedì mattina: il Dow Jones Industrial Average e l’S&P 500, considerato un punto di riferimento, sono scesi di oltre l’1%, mentre il Nasdaq ha perso oltre il 2% a metà mattina. Tuttavia, nel corso della giornata hanno recuperato terreno, con il Dow Jones e l’S&P che hanno chiuso in positivo, mentre il Nasdaq è rimasto in rosso.

Nell’ultimo giorno di marzo e del primo trimestre del 2025, le perdite sono state pesanti: il Dow ha perso il 5% nel mese e il 2% nel trimestre, l’S&P ha ceduto il 6% a marzo e il 5% nel trimestre, mentre il Nasdaq ha registrato cali dell’8% nel mese e del 10% nel trimestre.

Marzo ha segnato per l’S&P e il Nasdaq il peggior calo mensile in termini percentuali dal dicembre 2022, concludendo anche il loro peggior trimestre dal 2022.

concludendo anche il loro peggior trimestre dal 2022. Lunedì, l’S&P è temporaneamente rientrato in territorio di correzione, scambiando a oltre il 10% al di sotto del massimo storico di chiusura del 19 febbraio e toccando il livello più basso in giornata da inizio settembre.

A guidare le perdite di lunedì mattina sono state nuovamente le dichiarazioni di Trump sulle sue imminenti tariffe reciproche, affermando che colpiranno “tutti i paesi”. Secondo Goldman Sachs, queste misure aggraveranno l’inflazione e aumenteranno il rischio di recessione. Gli analisti di Goldman hanno abbassato il loro target di prezzo a tre mesi per l’S&P a 5.300 punti, prevedendo un ulteriore calo del 4% per l’indice entro la fine di giugno.

I peggiori titoli di lunedì: Tesla e Nvidia

Le azioni di Tesla e Nvidia sono scese rispettivamente dell’1% e del 2%, guidando simbolicamente le vendite di fine mese e trimestre. Il titolo Tesla ha perso il 15% a marzo e il 38% da inizio anno, avvicinandosi alla performance negativa di Nvidia, che ha registrato un calo del 16% nel mese e del 22% nel trimestre. Anche altri titoli legati all’intelligenza artificiale, tra cui Amazon, Broadcom e Palantir, sono scesi di almeno l’1% lunedì.

In cifre

Oltre 3.000 miliardi di dollari. È il valore di mercato complessivo perso dalle aziende quotate nell’S&P nel mese di marzo, secondo i dati di FactSet. È una cifra equivalente alla capitalizzazione di mercato di Apple, l’azienda più grande del mondo.

Contrarian

L’oro ha raggiunto un nuovo massimo storico di oltre 3.100 dollari per oncia troy lunedì, proseguendo la sua corsa mentre gli investitori abbandonano gli asset più rischiosi per rifugiarsi nel metallo prezioso. L’oro è aumentato di quasi il 20% nel primo trimestre del 2025 ed è sulla buona strada per il suo miglior trimestre dal 1986, secondo FactSet.

Il contesto

Le azioni inizialmente sono salite dopo la rielezione di Trump a novembre—l’S&P è aumentato del 5% nel mese successivo al giorno delle elezioni—poiché Wall Street ha accolto con favore un ambiente normativo più permissivo e aliquote fiscali più favorevoli per le aziende. Tuttavia, le tariffe imposte da Trump da quando è entrato in carica e l’incertezza derivante dalle sue mutevoli politiche commerciali si sono rivelate estremamente impopolari tra gli investitori.

Le tariffe danneggiano molte aziende, che devono affrontare costi di importazione più elevati e decidere se assorbire tali costi o trasferirli ai consumatori, con un impatto negativo sui profitti. Trump ha mostrato poco interesse per le perdite di Wall Street, dichiarando all’inizio del mese: “I mercati saliranno e scenderanno, ma dobbiamo ricostruire questo Paese.”

