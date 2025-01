Storico e raffinato: il Due Torri Hotel di Verona è simbolo di un’ospitalità ricercata

Articolo tratto dal numero di dicembre 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

C’era una volta, all’epoca degli Scaligeri, il Palazzo dell’Aquila. Oggi è il Due Torri Hotel a vegliare su Verona, la città degli innamorati, dove risuonano le note dell’Arena e ci si perde nei vicoli del centro storico. Nel cuore della città, affacciato sulla Chiesa di Sant’Anastasia, questa struttura ha fatto dell’eleganza e della raffinatezza la sua cifra stilistica. Secolo dopo secolo, ha ospitato personaggi del calibro di Mozart, Goethe e Garibaldi, che da un balcone fece il suo celebre discorso ai cittadini veronesi, fino a diventare un grand hotel conosciuto a livello internazionale nel XIX secolo. Oggi è ancora simbolo di un’ospitalità ricercata e accoglie star come Paul McCartney, Adele, Zucchero, Adriano Celentano, desiderose di esplorare Verona partendo da una posizione privilegiata.

Il linguaggio universale di arte e bellezza

In questo scenario, non di rado trasformato in set per film o servizi fotografici, sembra che ogni oggetto e decorazione abbia la sua storia. È il segreto di questo palazzo, che si esprime attraverso il linguaggio universale dell’arte e della bellezza, anche grazie al Premio Casarini Due Torri Hotel, organizzato da anni in partnership con ArtVerona, la Fiera delle Gallerie Italiane di Arte Moderna e Contemporanea, per supportare giovani talenti emergenti esponendo le loro opere nelle sale dell’albergo.

Ovunque il gusto contemporaneo dialoga con lo stile classico degli arredi: le 89 camere e suite sono impreziosite da tessuti pregiati e dettagli in marmo rosa, oltre che da mobilio d’epoca. Si parte dalle classic room, per poi passare alle suite tematiche come la Mozart o la Maria Callas, o ancora la presidential suite Sant’Anastasia, realizzata appositamente per lo sceicco di Dubai. Alcune suite, inoltre, hanno terrazze private affacciate su affascinanti scorci della città e su monumenti come la Torre dei Lamberti. Ogni stanza è dotata di connessione ad alta velocità, comodità di lusso e materassi Simmons.

L’area health & wellness

Il buon riposo è una delle varie dimensioni del benessere da sperimentare in hotel. Punto di forza della struttura è l’area health & wellness, che offre il meglio dei servizi e dei prodotti per la cura personale. Un’oasi dotata di sauna, bagno turco, doccia nebbia fredda e lettini relax, inseriti in un ambiente dalle luci soffuse, a pochi passi dalle camere. Un’esperienza da provare – l’hotel è vicino al balcone di Giulietta, dove coppie da tutto il mondo vanno in pellegrinaggio – è il massaggio, proposto anche nella versione di coppia. Adiacente all’area wellness si trova una palestra attrezzata con macchinari di ultima generazione Technogym, per mantenersi in forma anche in vacanza o durante un soggiorno business.

Le pratiche green

Il benessere è molto più di un obiettivo personale: riguarda anche lo stile di vita, la sostenibilità ambientale. L’hotel promuove pratiche green che coinvolgono tutti gli ambienti, dalle aree comuni alle camere. I courtesy set sono realizzati con plastica riciclata, le ciabattine sono in cotone e fibra di canapa, l’illuminazione sfrutta le luci led a basso consumo e in cucina le materie prime stagionali arrivano da fornitori locali, per supportare l’economia territoriale e ridurre le emissioni legate ai trasporti.

Il soggiorno

Si può poi godere della vista sullo skyline veronese salendo sulla rooftop terrace del Due Torri Hotel, dove lo sguardo spazia da Castel San Pietro alle Torricelle, fino al Duomo e alle acque dell’Adige. A 30 metri di altezza, la terrazza è il luogo ideale per un aperitivo al tramonto, oppure per una cena romantica o un evento privato. Dalla cucina a vista è possibile osservare la brigata dello chef Salvatore Garofalo, che guida anche il Bistrot al 2, ospitato nella sala dell’Aquila, ricca di dipinti del Cinquecento e progettata a suo tempo da Gualtiero Marchesi, portavoce della cucina contemporanea italiana nel mondo.

Si può scegliere di esplorare la città, approfittando della posizione strategica dell’hotel, o di lasciarsi incuriosire dagli itinerari proposti dal cinque stelle lusso, come i tour enogastronomici della Valpolicella, assaggiando le eccellenze della zona come l’Amarone e partecipando a cooking class con lo chef. Così il Due Torri Hotel rappresenta un viaggio tra storia, arte e ospitalità, in un ambiente dove ogni dettaglio è curato, dalla scelta dei materiali agli arredi. Soggiornare a Verona diventa un’esperienza di alta accoglienza, in cui il classico incontra il contemporaneo, nella magia della città più romantica del mondo.

