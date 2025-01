Migliorare la qualità della vita attraverso piani alimentari personalizzati. L’idea di una foodtech innovativa

Conciliare scienza, alimentazione e salute nella moderna società “liquida” – come direbbe il sociologo Zygmunt Bauman – che vive sempre di corsa ma non vuole rinunciare a prendersi cura di sé. Questa la sfida raccolta da FoodPharm Società Benefit, foodtech innovativa che punta alla prevenzione migliorando la qualità di vita con piani alimentari tailor-made dalle solide basi scientifiche, capaci di unire il benessere al gusto.

La foodtech propone piatti pronti equilibrati, progettati da un team medico specializzato in dietetica e nutrizione clinica, preparati da chef esperti in cottura sottovuoto a basse temperature e consegnati freschi a domicilio, seguendo le linee guida delle più autorevoli istituzioni mondiali in materia di alimentazione (OMS, WCRF, Harvard Medical School e CREA).

FoodPharm è una pmi innovativa che, dopo aver mosso i primi passi nell’ambito delle diete dimagranti, con il marchio proprietario DocFoody ha fatto dei piani alimentari bilanciati e personalizzati per specifiche esigenze di salute il proprio mantra, impegnandosi a promuovere la cultura e la pratica di una sana alimentazione come strumento essenziale per contrastare la crescente diffusione di obesità e malattie cronico-degenerative.

La storia di FoodPharm

FoodPharm nasce nel 2020 dall’acquisizione del ramo d’azienda di Dieta Doc, che cambia nome e diventa DocFoody, brand sotto il quale inizia l’anno successivo l’attività di e-commerce. Tra il 2023 e il 2024, la società conclude l’acquisizione del centro cottura GrandGourmet e dà avvio a un processo di ristrutturazione aziendale che aumenta la capacità produttiva fino a 80mila piatti al mese, per sostenere la forte espansione del progetto B2C online DocFoody.com, cresciuto in un anno del 400%.

Guidata dai soci fondatori Piero Conte ed Enrico Denich, oggi FoodPharm opera nel settore dell’healthy food rivolgendosi al singolo consumatore, ma anche al canale B2B2C, in particolare strutture sanitarie e sportive, studi medici, centri benessere e Ho.Re.Ca.

Una storia di imprenditoria italiana, che ha messo a sistema l’esperienza manageriale dei due fondatori, l’expertise del primo laboratorio in Italia specializzato nella cottura a bassa temperatura in sottovuoto e le competenze medico-scientifiche di un luminare della nutrizione, il professor Samir Giuseppe Sukkar, direttore U.O. Dietetica e Nutrizione Clinica dell’IRCCS AOU San Martino di Genova e responsabile scientifico di DocFoody.

Il mercato dei piatti pronti e del cibo salutare

Dopo un’impennata del 26,6% nel 2022, oggi il mercato dei piatti pronti si prospetta come un settore dinamico e in forte ascesa, che potrebbe registrare un ulteriore +30% entro il 2028. Anche la domanda di food e-commerce è esplosa in tutta Europa, favorita dalla pandemia. A fronte di un +40% nel periodo 2018-2023, si prevede un incremento del 57,9% entro i prossimi tre anni.

In ottica futura, continuerà anche la crescita del mercato healthy food, con un +59,5% ipotizzato nel 2027 rispetto al 2022, complici l’aumento di malattie croniche legate all’alimentazione e una maggiore consapevolezza sui benefici di una dieta sana. Le aziende che operano in questo settore dovranno quindi innovare e adattarsi alle nuove tendenze, per rimanere competitive.

“I consumatori sono sempre più attenti al proprio benessere e ricercano prodotti alimentari in grado di soddisfare questa esigenza”, spiega Piero Conte. “DocFoody è un sistema dietetico su base settimanale, unico nel suo genere, che unisce la ricerca scientifica alla corretta preparazione in cucina di ricette elaborate da medici e dietisti, con menù gustosi e variati, e tecniche di cottura in grado di preservare i nutrienti essenziali. I nostri piani alimentari, semplici da seguire, sono studiati come strumento di promozione della salute nelle politiche di contrasto all’obesità e allo sviluppo di tumori, patologie metaboliche e cardiovascolari, coniugando il piacere della buona tavola a un approccio sano all’alimentazione, nel rispetto di precisi obiettivi nutrizionali legati allo stato di salute del singolo paziente”.

“Numerosi studi dimostrano che una dieta corretta gioca un ruolo cruciale per mantenere una buona qualità di vita, prevenendo l’insorgenza di numerose malattie croniche”, aggiunge Enrico Denich. “Ma ogni persona è unica e, di conseguenza, sono uniche le sue esigenze nutrizionali. Partendo da queste evidenze, l’offerta di DocFoody, che inizialmente si concentrava su regimi dietetici dimagranti, si è ampliata: abbiamo progettato piani alimentari funzionali cuciti ‘su misura’, che rispondono a diversi obiettivi di salute. Sono nati così i primi piani dedicati alla prevenzione primaria del diabete tipo 2, di patologie oncologiche e cardiovascolari. A questi si è aggiunta una dieta Fodmap, indicata per i pazienti con intestino irritabile e disturbi gastrointestinali”.

Il futuro della nutrizione personalizzata

“La nutrizione personalizzata rappresenta il futuro dell’alimentazione”, prosegue Denich. “Per questo, nei prossimi anni, intendiamo puntare sempre più sui piani alimentari studiati per specifiche esigenze di salute. Stiamo lavorando a nuovi regimi dietetici, adatti al supporto nutrizionale di pazienti con le più diffuse patologie e sotto cure mediche. Un paziente oncologico, ad esempio, può avere problemi di nausea o di sarcopenia che necessitano di una dieta adeguata. Sono dei protocolli più complessi, una novità assoluta nel mercato dei piatti pronti”.

Le opportunità di crescita di FoodPharm

Grazie all’integrazione del CRM DocFoody con l’AI, a breve sarà possibile comporre diete su misura sempre più dettagliate e precise, tramite il monitoraggio a distanza e l’analisi in tempo reale di dati biometrici sullo stato di salute e l’attività fisica dell’utente. Guardando al futuro, l’azienda si apre a una possibile internazionalizzazione: l’idea è di esportare il modello di business DocFoody nei mercati europei, con il coinvolgimento di distributori esteri e l’apertura di nuovi centri cottura nei diversi Paesi.

In un mercato in forte espansione, che prevede nel prossimo triennio una crescita importante nel settore dei piatti pronti, del food e-commerce e del cibo sano, FoodPharm rappresenta un’opportunità interessante per chi vuole investire in una foodtech solida e all’avanguardia, che ha tutte le carte in regola per rispondere ai trend emergenti. E proprio per accelerare lo sviluppo del business, cogliendo velocemente le opportunità che si stanno aprendo, l’azienda ha deliberato un primo aumento di capitale riservato a terzi, con un’operazione che si concluderà a marzo 2025.

