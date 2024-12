Questa pmi innovativa offre servizi su misura per viaggi di lusso

Articolo tratto dal numero di dicembre 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Nato a Napoli nel 1972, ma torinese d’adozione, Francesco D’Alessandro può essere definito un imprenditore seriale. Fondatore di diverse aziende nei settori comunicazione, marketing, bancario-assicurativo e sanità, è anche investitore attivo in mercati strategici, come quello dell’aeronautica.

Il suo ultimo progetto, Fly Free Airways, è una pmi innovativa che ha già conquistato una posizione di rilievo nel panorama europeo. Specializzata in viaggi di lusso, voli privati, business travel management, cargo e trasporti sanitari, offre un servizio su misura e all-inclusive, pensato per semplificare la vita ai clienti. “Il nostro obiettivo è fornire un’esperienza personalizzata e di alta qualità, che riduca tempi, costi e stress”, spiega D’Alessandro.

La clientela

La clientela di Fly Free Airways include privati, aziende e operatori turistici b2b, tutti accomunati dalla ricerca di servizi esclusivi. “La rapidità con cui organizziamo i viaggi, la varietà di jet, l’esclusività, la privacy e la sicurezza sono elementi che ci contraddistinguono. I nostri clienti beneficiano di una Business Platinum Card che offre accesso a lounge dedicate, servizi vip di concierge, assistenza prioritaria 24 ore su 24 e un programma di fidelizzazione con cashback che può arrivare fino al 100% in base alle miglia volate. A tutto questo si aggiunge il nostro impegno per l’ambiente: ogni volo include la compensazione delle emissioni di carbonio, sostenendo progetti che contribuiscono alla riduzione dell’inquinamento globale”.

I punti di forza

Punto di forza di Fly Free Airways è il robusto network personale del fondatore, composto da investitori e modellato su collaborazioni strategiche. L’azienda è membro attivo dell’Unione Industriale del Piemonte e dell’Emilia e ha consolidato partnership internazionali che ne potenziano l’offerta e la qualità dei servizi. Tra le sue iniziative spicca la sponsorizzazione del Campionato Italiano di Rally Cross, in collaborazione con Sport Motors Management di Valentino Giorgi, e il supporto alla Barca 88 nel Campionato Mondiale Offshore XCat, con finale il 14 dicembre a Dubai.

Fly Free Airways partecipa anche a importanti fiere internazionali, tra cui quelle dei cavalli a Verona, Parigi e Riad, ed è socia dell’Associazione Progetto Aeroporto di Roma Frosinone (Aparf) e Sviluppo del Basso Lazio. “L’operazione con Aparf”, conclude D’Alessandro, “è parte di una visione globale che creerà nuove opportunità per il territorio frusinate, favorendo la collaborazione tra operatori locali e attori chiave del comparto turistico-ricettivo. In un prossimo futuro mi immagino questo aeroporto come uno dei fulcri dello sviluppo economico e turistico del Lazio”.

