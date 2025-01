Il nuovo round di finanziamento di Anthropic renderà miliardari i sette cofondatori

La valutazione di Anthropic sale a 60 miliardi di dollari e questo renderà miliardari tutti e sette i cofondatori, secondo quanto riportato da Forbes.

L’azienda di intelligenza artificiale generativa, che produce il chatbot Claude, è pronta a raccogliere 2 miliardi di dollari in un nuovo round di finanziamento guidato dalla società di venture capital Lightspeed Venture Partners. Questo quanto confermato a Forbes da fonti a conoscenza delle trattative.Le fonti hanno dichiarato che il round valuterà Anthropic a 60 miliardi di dollari dopo l’investimento, aggiungendo che i termini dell’accordo sono stati chiusi ma non ancora finalizzati.

Il Wall Street Journal ha riportato per primo la notizia dell’imminente raccolta di fondi.

La nuova valutazione di Anthropic

Con la nuova valutazione di Anthropic, ciascuno dei suoi sette fondatori – l’amministratore delegato Dario Amodei, la presidente Daniela Amodei e i cofondatori Tom Brown, Jack Clark, Jared Kaplan, Sam McCandlish e Christopher Olah – diventerà miliardario. Forbes stima che ogni cofondatore continuerà a detenere più del 2% del capitale di Anthropic, il che significa che il loro patrimonio netto è di almeno 1,2 miliardi di dollari.

Lightspeed e Anthropic hanno rifiutato di commentare.

Fino al 2023, i fratelli Amodei e i loro cinque cofondatori detenevano ciascuno quote uguali di oltre il 6% di Anthropic, secondo un documento di cap table esaminato da Forbes. Da allora, Anthropic ha raccolto miliardi in ulteriori finanziamenti. All’inizio del 2024, ha raccolto più di un miliardo di dollari in un round guidato da Menlo Ventures con una valutazione pre-money di 15 miliardi di dollari (un round insolito descritto da Forbes). Lo scorso novembre, il gigante tecnologico Amazon, già un importante investitore, ha impegnato altri 4 miliardi di dollari.

Le quote dei fondatori

Nel corso di questo periodo, mentre Anthropic ha continuato ad assegnare partecipazioni a investitori, partner strategici e alla propria base di dipendenti, Forbes stima che le quote di ciascuno dei fondatori di Anthropic si siano diluite tra il 2% e il 3%, in base ai documenti della società e alle conversazioni con diverse fonti a conoscenza della storia della raccolta fondi di Anthropic. Con una quota fissa del 2%, la partecipazione di ciascun fondatore varrebbe 1,2 miliardi di dollari dopo l’aumento in corso.

Fondata nel 2021 dopo che il suo team aveva lasciato OpenAI, Anthropic è da allora emersa come uno dei maggiori e più quotati rivali del produttore di ChatGPT. OpenAI, inizialmente senza scopo di lucro, ha contribuito a dare il via all’attuale boom dell’intelligenza artificiale con il rilascio della famosa interfaccia a grandi modelli linguistici alla fine del 2022. Valutata in ottobre a 157 miliardi di dollari, rimane il più grande operatore indipendente, in concorrenza con aziende del calibro di Alphabet, la società madre di Google, e Meta, la società madre di Facebook. È in fase di transizione verso un’azienda a scopo di lucro.

Cosa succede con xAI

Ma Anthropic e l’azienda rivale di Elon Musk, xAI, continuano a insidiare OpenAI. Il mese scorso, xAI ha annunciato di aver raccolto 6 miliardi di dollari con una valutazione di oltre 40 miliardi, portando il suo finanziamento totale a circa 12 miliardi di dollari dopo appena un anno di attività.

(Oltre a raccogliere i propri miliardi, Anthropic si è data da fare, lanciando nell’estate del 2024 una famiglia aggiornata di modelli, chiamata Claude 3.5, che secondo quanto dichiarato dall’amministratore delegato Amodei a Forbes, continua la tendenza a rendere questa tecnologia sempre più intelligente, veloce e conveniente. Lo scorso ottobre, Anthropic ha presentato l’uso del computer, ovvero la possibilità di dirigere Claude per far funzionare un computer in modo simile a come farebbe un umano.

I nuovi miliardari dell’intelligenza artificiale

Come nuovi miliardari dell’intelligenza artificiale, i fondatori di Anthropic si uniranno alla schiera di Musk (patrimonio netto: 417 miliardi di dollari, per lo più concentrati in azioni Tesla), Sam Altman, ceo di OpenAI (1,1 miliardi di dollari) e Alexandr Wang, ceo di Scale AI (2 miliardi di dollari). Altman e il marito Oliver Mulherin hanno firmato The Giving Pledge lo scorso anno, impegnandosi a devolvere la maggior parte del loro patrimonio a cause filantropiche.

Con OpenAI che si appresta a passare a una struttura completamente a scopo di lucro e gli investitori che continuano a investire miliardi nelle aziende sfidanti, è improbabile che i cofondatori di Anthropic siano gli unici miliardari dell’intelligenza artificiale coniati nel 2025. Altri, come i leader delle startup da oltre un miliardo di dollari Mistral AI, Cohere, Safe Superintelligence e Perplexity, potrebbero non essere lontani.

