Efficienza e affidabilità: così Sinapsi è punto di riferimento per i più grandi gruppi di trasportatori nazionali

Sinapsi – BRANDVOICE | Paid program

Contenuto tratto dal numero di dicembre 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Un cambio di prospettiva nel mondo dei trasporti, un approccio innovativo e soprattutto flessibile nell’organizzazione del servizio di noleggio. L’azienda Sinapsi, divisione del gruppo Morisco, ha tradotto in pratica quel facility logistic concept che rappresenta una nuova strategia nell’organizzazione del trasporto. Così l’impresa milanese è passata da fornitore del servizio a partner per le aziende. Un punto di riferimento per i più grandi gruppi di trasportatori nazionali, che possono oggi contare su soluzioni logistiche nel segno dell’efficienza e dell’affidabilità. Sinapsi è l’unica azienda in Italia ad aver introdotto un servizio di noleggio con conducente “smart e senza pensieri”, come amano ripetere in sede, a Cassano d’Adda. Il claim aziendale sottolinea le nuove frontiere che si sono aperte con questa novità: ‘We rent, we drive, you move!’.

Il servizio prevede il noleggio mezzo con autista, assicurando il back-up. I clienti hanno quindi garantita una continuità operativa per tutti i giorni dell’anno. Niente imprevisti: vengono riservati veicoli e autisti pronti a intervenire in caso di sostituzione dei mezzi in servizio o di un’indisponibilità del conducente. I tempi d’intervento sono un punto di forza dell’azienda: Sinapsi è in grado di entrare in azione e risolvere entro 24 ore nel Nord/Centro Italia ed entro 48 ore nel Sud Italia. Compreso nel pacchetto il costante aggiornamento della flotta, con il rinnovo periodico dei mezzi e, soprattutto, una manutenzione ordinaria e straordinaria continua sui veicoli per assicurare ai clienti un servizio sempre efficiente.

L’impegno a ridurre l’inquinamento ambientale si traduce in un costante investimento per una logistica sempre più green: tutto questo grazie all’uso di veicoli di ultima generazione e di carburanti green. I mezzi di Sinapsi sono alimentati con il biocarburante hvo, che permette di ridurre le emissioni di CO2 dal 60% al 90% rispetto al gasolio fossile. Una garanzia, quindi, per una mobilità più sostenibile e responsabile.

“Scegliere automezzi più ecologici significa contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, alla sicurezza energetica, al miglioramento della qualità dell’aria, dell’acqua e della salute: è un contributo per il nostro pianeta”, dice Christian Morisco, presidente di Sinapsi e del gruppo Morisco (nella foto con Pozzi Valentina moglie e vicepresidente). “I trasportatori che si affidano al nostro servizio si posizioneranno anche come aziende green verso i clienti finali, generando così percezioni positive e nuove opportunità di business”.

Il servizio assistenza ai clienti di Sinapsi è nel segno della proattività. Il customer service è sempre a disposizione per assicurare un alto livello di prestazioni e soluzioni logistiche, per fornire informazioni e soddisfare ogni necessità, nell’ottica di un pronto intervento per la risoluzione dei problemi. Il servizio, per calarsi al meglio in qualsiasi realtà imprenditoriale e massimizzare i risultati, si presta a essere modulato e personalizzato in base alle necessità dei clienti, per assicurare una risposta efficiente e tempestiva a richieste specifiche. Ogni sei mesi viene condiviso un report sull’andamento del servizio, che sviscera gli eventuali punti deboli del cliente. L’obiettivo è migliorare l’efficientamento e ottimizzare l’attività per renderla ancora più performante.

Sinapsi è quindi un partner fidelizzato per lo sviluppo dell’attività economica del cliente, che può così migliorare il proprio business investendo tempo ed energie nell’espansione del proprio portafoglio clienti o dedicando le proprie risorse agli investimenti immobiliari.

La novità introdotta da Sinapsi nel mercato ha avuto risultati significativi. “Oggi Sinapsi ha 100 trattori nel proprio parco mezzi, che saranno raddoppiati entro la fine del 2025. Il fatturato 2024 sarà di 10 milioni, che diventeranno 25 nel 2025, mentre i dipendenti, tra autisti e uffici, sono 150”, aggiunge Morisco.

La sede centrale di Cassano d’Adda è uno spazio multifunzionale dedicato a carrozzeria, deposito e uffici per circa tremila metri quadrati, con quattromila di parcheggio mezzi pesanti. Inoltre l’azienda ha una filiale adibita a parcheggio mezzi pesanti di cinquemila metri quadrati a Brignano di Gera d’Adda. “In abbinamento alla crescita aziendale e del parco veicolare, stiamo ultimando la costruzione di nuovi uffici presso la sede centrale e stiamo progettando un’area di 25mila metri quadrati con officina meccanica dedicata al parco veicolare, al lavaggio veicoli e, ovviamente, al parcheggio mezzi pesanti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .