Il presidente della Corea del Sud Yoon Suk-yeol è stato arrestato per insurrezione

Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, sotto accusa per insurrezione, è stato arrestato dalle autorità di polizia nella sua residenza ufficiale a Seul mercoledì mattina presto. È il primo presidente in carica della storia del Paese a essere preso in custodia dalla polizia. Yoon ha detto di aver accettato di sottoporsi agli interrogatori dell’anticorruzione sulla breve imposizione della legge marziale del 3 dicembre al fine di evitare “spargimenti di sangue”.

Fatti principali

L’ufficio di indagine sulla corruzione per gli alti funzionari (CIO), l’anticorruzione della Corea del Sud, ha dichiarato ai notiziari nazionali che una squadra di inchiesta congiunta ha arrestato con successo Yoon alle 10:33 ora locale (le 2:33 in Italia).

Migliaia di ufficiali delle forze dell’ordine sono stati schierati per effettuare l’arresto. Secondo il Korea Herald, hanno dovuto superare almeno tre barricate erette dalle guardie del corpo presidenziali, che avevano impedito un precedente tentativo di arrestare Yoon Suk-yeol.

Prima dell’arresto, le guardie presidenziali erano state avvertite che i tentativi di ostacolare la polizia e gli investigatori avrebbero potuto portare al loro arresto.

In un videomessaggio ai suoi sostenitori, Yoon ha detto di aver scelto di comparire davanti agli inquirenti per essere interrogato per evitare qualsiasi “spargimento di sangue” tra la polizia e le guardie presidenziali.

Nel suo messaggio, Yoon ha continuato a liquidare l’indagine su di lui come “illegale” e ha detto che il mandato emesso contro di lui era “invalido”.

Secondo Reuters, il mandato utilizzato per perquisire i locali di Yoon descriveva il presidente messo sotto accusa come il “capobanda dell’insurrezione”.

Critica principale

Nel suo videomessaggio, Yoon ha detto: “Lo stato di diritto è completamente crollato in questo paese… Sebbene io stia affrontando questi svantaggi, spero sinceramente che nessun cittadino dovrà mai sopportare tali ingiustizie quando si occuperà di casi penali in futuro”. Ha aggiunto: “Come presidente, che è responsabile del mantenimento della costituzione e del sistema legale della Repubblica di Corea, la mia decisione di rispettare tali procedure illegali e invalide non è un riconoscimento delle stesse, ma piuttosto una volontà di prevenire incidenti sfortunati e sanguinosi”.

A cosa fare attenzione

L’agenzia anticorruzione ha 48 ore per interrogare Yoon e decidere se richiedere formalmente a un tribunale di emettere un mandato di arresto per il leader messo sotto accusa o di liberarlo. Se viene arrestato, Yoon potrebbe essere trattenuto dagli investigatori fino a 20 giorni.

A margine

La detenzione di Yoon mercoledì arriva quasi due settimane dopo un tentativo fallito di farlo. La polizia e gli ufficiali anti-corruzione hanno tentato di arrestare Yoon il 3 gennaio, ma non ci sono riusciti dopo una situazione di stallo di cinque ore in cui erano in inferiorità numerica rispetto agli agenti del Servizio di sicurezza presidenziale, l’equivalente sudcoreano dei servizi segreti.

