Il whisky Macallan presenta un cortometraggio che celebra i primi 200 anni

“Il tempo è un flusso continuo, una dimensione prettamente umana e mentale. Siamo noi che diamo il tempo alle cose”, racconta la gallerista Lia Rumma nel cortometraggio che celebra i primi 200 anni di The Macallan, eccellenza nella produzione di whisky da quando il fondatore, Alex Reid, posò la prima pietra della distilleria nello Speyside scozzese.

Un film prodotto da Unfollow adv ed Eliofilm, in cui le attrici Kasia Smutniak e Sofia Iacuitto dialogano con personaggi d’eccezione proprio sul valore del tempo. Dallo stilista Ottavio Missoni allo scrittore Nicola Lagioia, passando per lo chef stellato Mario Uliassi, fino a Luca Gargano, presidente di Velier, che da anni distribuisce i pregiati single malt in tutta Italia. Proiettato in anteprima il 4 dicembre a La Pelota di Milano, durante le celebrazioni del bicentenario, il corto ha evidenziato la pazienza e la dedizione necessarie per creare prodotti unici. Come quelli di Time : Space Collection, una macchina del tempo che racchiude due nuove espressioni di Macallan, frutto dell’incontro tra artigianalità e avanguardia.

Time : Space

Time : Space si presenta come una ruota con un doppio scompartimento. Il primo contiene il single malt più vecchio mai rilasciato da Macallan, con 84 anni di maturazione; il secondo racchiude i primi whisky prodotti nella nuova distilleria e datati 2018, proiezione del brand nel prossimo futuro. “La selezione di una botte giovane è stata un’esperienza elettrizzante e la prova che, unendo savoir faire e scienza, possiamo garantire la continuità del carattere del nostro whisky”, ha raccontato Kirsteen Campbell, master whisky maker di Macallan.

A contenere questi distillati è una scultura realizzata a mano con legno di quercia americana ed europea, per valorizzare il colore naturale del whisky. Le sue 200 punte richiamano l’arte dell’origami e si dischiudono a rivelare lo spirito di Macallan. Ne esistono tanti esemplari quanti sono gli anni di attività della distilleria e sono destinati a coloro che riusciranno ad apprezzarne da vicino il design e il gusto inconfondibile. La seconda creazione della collezione Time : Space è Mastery, single malt dalla grande complessità creato partendo da 14 tipologie diverse di botti di rovere europeo e americano ex Sherry ed ex Bourbon, per una grande eleganza al naso e al palato. Due prodotti che incarnano il valore del tempo, su cui si fondano i lunghi invecchiamenti che hanno reso Macallan uno dei whisky più prestigiosi del mondo.

