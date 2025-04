Crazy Pizza sbarca a Ibiza: nuova apertura per il brand di Flavio Briatore

Crazy Pizza segna un nuovo traguardo nel percorso di espansione internazionale. Il brand del Gruppo Majestas, fondato da Flavio Briatore e Francesco Costa, ha annunciato l’apertura del suo ventesimo ristorante in Spagna, al Puerto Deportivo Marina de Ibiza.

Crazy Pizza: il nuovo locale a Ibiza

Il nuovo locale rappresenta una pietra miliare per il marchio, che porta la sua esclusiva esperienza di luxury dining in una delle destinazioni più iconiche del mondo, nota per il suo stile di vita vibrante e cosmopolita. Situato in Carrer de Botafoch, una delle arterie principali che attraversano l’area di Marina Botafoch, punto di riferimento per chi cerca un’esperienza di lusso e lifestyle a Ibiza, il nuovo ristorante aprirà al pubblico il weekend di Pasqua e potrà accogliere fino a 148 ospiti, di cui 98 posti all’aperto.

Il locale è concepito per offrire un’esperienza senza pari, dove l’eccellenza della cucina incontra il fascino glamour e sofisticato di Ibiza. Con una vista mozzafiato e la brezza del Mediterraneo che avvolge l’ambiente, la zona esterna è il palcoscenico ideale per pranzi e cene immersi nell’energia unica che caratterizza Ibiza.

Il percorso di crescita

“Dopo St. Tropez e Forte dei Marmi, non poteva mancare Ibiza, il cuore pulsante del Mediterraneo più esclusivo, dove si respira lusso, divertimento e atmosfera unica. Crazy Pizza porta qui il suo stile inconfondibile: un mix perfetto di energia, glamour e lifestyle internazionale. Il Gruppo Majestas sta investendo con forza su Crazy Pizza, consolidandone la presenza nelle destinazioni più iconiche e portandolo sempre più a essere un brand di riferimento nel mondo del luxury dining”, afferma Flavio Briatore.

Il percorso di crescita proseguirà con nuove aperture strategiche, a conferma che il brand è oggi uno dei protagonisti nel panorama della ristorazione premium e del lifestyle globale. Indirizzo: Puerto Deportivo Marina, Carrer Botafoch, local 205, 07800 Ibiza, Balearic Islands, Spain.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .