La prima collezione di Milena Scudieri alla guida creativa di Tramontano

Per Milena Scudieri la moda ha sempre rappresentato molto più che un insieme di tendenze passeggere. L’ha respirata fin da piccola, quando era affascinata dal potere che un abito o un accessorio potevano avere nel raccontare una storia e trasmettere emozioni. L’occasione di tradurre questa passione in creatività si è presentata quando ha assunto la direzione creativa di Tramontano, storico brand napoletano che dal 1865 realizza borse e accessori di pelle di alta qualità, rilevato nel 2019 dal padre, l’imprenditore Paolo Scudieri.

“Il marchio stava vivendo un momento di difficoltà”, spiega Milena. “Così, quando mi si è presentata questa opportunità, l’ho subito colta per restituire all’azienda il giusto prestigio e darle un nuovo volto, più contemporaneo e moderno”. Frutto di una combinazione di eleganza, artigianalità e design contemporaneo, il brand mantiene oggi il suo dna, arricchito dalla visione fresca e moderna che Milena sta studiando per il rilancio. Focus su sostenibilità, design contemporaneo e uso di materiali innovativi, nel rispetto dell’alta artigianalità: “Per la primavera-estate 2025, la mia prima collezione da direttrice creativa, sono partita da una delle componenti fondamentali di Tramontano, ovvero i pellami. Ho cercato di sceglierne di nuovi, con texture e finiture particolari, mixandoli con modelli e forme più giovanili, come le super pouch e le maxi bag. Ho selezionato colori brillanti come l’acqua, che ricorda il mare, il bianco, l’arancione, da sempre simbolo del marchio, e il magenta, che ha contribuito, insieme all’arancione, all’operazione di rebranding”.

Tradizione e modernità

Tradizione e modernità si incontrano in un mix che si rivolge a donne eleganti, con un forte carattere e uno stile definito, amanti dei piccoli particolari. “I Dugonghi, elementi simbolo di Tramontano, vengono rivisitati in chiave moderna e riproposti con linee più dolci e versatili”. First – la scelta del nome non è casuale – è una collezione audace, caratterizzata da linee pulite e da un design lineare e semplice, arricchito da dettagli in metallo e dalla selezione di pellami pregiati, come la pelle lavorata e il denim, pensati per rappresentare al meglio la metamorfosi del brand. “Protagoniste per la prossima stagione saranno shopper con maxi fasce intrecciate a mano e doppi manici tubolari, impreziosite da piccole borchie nelle varianti in pelle con colori a contrasto o in denim tie-dye e degradé. E poi le mini bag, piccoli cofanetti da portare a mano o a tracolla, dotate di specchietto e astuccio porta rossetto”.

La distribuzione del brand

Oggi Tramontano è distribuito in vari paesi, tra cui Spagna, Germania e Italia, che rappresenta circa il 70% del fatturato totale. “Il Giappone, dove da anni abbiamo una storia consolidata, è tornato a essere uno dei nostri mercati principali, con la distribuzione dei prodotti in boutique e centri commerciali. L’online gioca un ruolo fondamentale e, considerato che l’e-commerce è il primo canale di vendita per arrivare a un pubblico globale, puntiamo molto al suo sviluppo.

Gli investimenti e le strategie attuali riguarderanno anche la comunicazione. “Siamo in una fase di crescita che ci auguriamo ci porti sempre più lontano”. Non è tutto: nella strategia di rilancio dell’azienda, spiega Milena, ci sarà spazio anche per la creazione di esperienze di consumo personalizzate, che aumenteranno il potenziale dell’attuale servizio su misura, grazie al supporto di strumenti digitali. “La digitalizzazione non sostituirà ma completerà l’esclusività, aprendo nuovi canali di comunicazione e di vendita per raggiungere un pubblico più ampio, senza compromettere il senso di esclusività che definisce il lusso”.

