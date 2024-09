Passione, eleganza e bien vivre: così l’azienda vinicola La Scolca incarna l’essenza dello stile di vita italiano

Articolo tratto dal numero di settembre 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Immersa tra le colline di Gavi, in provincia di Alessandria, La Scolca celebra quest’anno il suo 105esimo anniversario. Il suo è un viaggio ricco di storia, innovazione e dedizione alla produzione di vini eccezionali. Più che un’azienda vinicola, La Scolca incarna l’essenza stessa dello stile di vita italiano, dove passione, eleganza e bien vivre si intrecciano.

Un brand che ha saputo fare dell’eccellenza una cifra distintiva, come conferma Chiara Soldati, ceo e proprietaria dell’azienda. “Nel tempo La Scolca è diventata un simbolo di eccellenza del made in Italy, che ha saputo costruire partnership con brand prestigiosi. Con ognuno di loro condividiamo i valori dell’etica e dell’artigianalità e il desiderio di offrire ai nostri ospiti momenti indimenticabili, in Italia e all’estero”.

La famiglia Soldati è giunta alla quinta generazione. Quali sono gli impegni per il futuro, a partire dal tema della sostenibilità?

Per noi la sostenibilità è sempre stata una priorità. Negli ultimi anni abbiamo investito molto nella certificazione, nell’applicazione di metodi sostenibili nei nostri vigneti, favorendo la biodiversità e preservando il terroir unico di Gavi. Attenzione e cura per l’ambiente garantiscono non solo la qualità eccellente dei vini, ma rappresentano anche un messaggio importante per i più giovani. Oggi l’azienda dà il benvenuto alla quinta generazione, rappresentata da Ferdinando Caracciolo di Vietri, mio figlio, che ha già dimostrato ottime capacità imprenditoriali e dedizione all’azienda di famiglia, portando avanti, tra le altre attività, un progetto per la comunicazione della cultura del vino e della wine moderation alla Generazione Z.

Che tipo di esperienza promette La Scolca?

È un’opportunità per scoprire non solo i suoi vini, ma l’essenza stessa dello stile di vita italiano. È possibile passeggiare tra i nostri vigneti, approfondire la storia dell’azienda e godersi degustazioni delle migliori annate guidati da esperti, abbinandole a prodotti locali, come il tartufo, o a caviali d’eccellenza, grazie alla partnership con Royal Food Caviar. È una proposta adatta sia a chi cerca tour personalizzati ed eventi esclusivi, sia a chi vuole vivere semplicemente un momento di serenità tra le vigne.

Qual è il consuntivo di questi primi 105 anni?

Siamo consapevoli del solido patrimonio costruito fin qui e guardiamo al futuro con fiducia e spirito innovativo, senza accettare compromessi nell’impegno per una qualità sostenibile. Continueremo a incantare gli amanti del vino negli oltre 60 mercati nel mondo in cui siamo presenti e nelle migliori luxury destination. Festeggiare 105 anni di eccellenza è un traguardo importante, che ci piace condividere con amici, partner, tutti i La Scolca Lovers e quanti hanno contribuito a rendere il nostro viaggio fin qui uno straordinario successo.

