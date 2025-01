Forbes Small Giants: la prossima tappa del roadshow dedicato alle Pmi arriva a Cuneo

Il 30 gennaio Cuneo ospiterà la prima tappa del roadshow di Forbes Italia dedicato alle piccole e medie imprese, organizzato in collaborazione con Confindustria e Triboo. L’evento celebra la crescita e la resilienza delle Pmi italiane, che continuano a rappresentare un motore fondamentale per l’economia del Paese. L’incontro, che avrà luogo presso la Fondazione Dig421, vedrà la partecipazione di imprenditori, manager e leader provenienti sia dal territorio locale che da altre regioni italiane.

Forbes Small Giants: il roadshow di Cuneo

Forbes Italia ha scelto Cuneo come una delle tappe di questo tour, confermando l’importanza delle Pmi del Piemonte nel panorama imprenditoriale nazionale. La città è infatti un punto di riferimento per il business locale, con numerose aziende che operano in settori come l’agroalimentare, il tessile, la meccanica e l’artigianato, tutte realtà che contribuiscono al dinamismo economico della regione.

Il roadshow Forbes Small Giants è anche una piattaforma di networking, dove gli imprenditori possono entrare in contatto con partner strategici, investitori e esperti del settore, creando sinergie utili per lo sviluppo delle proprie attività. Inoltre, l’incontro sarà l’occasione per discutere temi fondamentali come l’innovazione tecnologica, la sostenibilità e le nuove dinamiche del mercato globale.

Per partecipare all’evento, è necessario registrarsi qui.

Cos’è Forbes Small Giants

Small Giants è il progetto di Forbes Italia partito nel 2022, che si propone di raccontare una vasta parte del tessuto produttivo italiano. Le Pmi sono il futuro dell’economia italiana, grazie alla capacità di unire tradizione, innovazione, qualità e creatività. Small Giants vuole testimoniare l’importanza di queste realtà, che nonostante le piccole dimensioni, sono capaci di raggiungere traguardi straordinari. Le loro storie di successo, di progetti ambiziosi e di sfide vinte, le pongono sullo stesso piano dei grandi, in termini di visione e impatto.

Il progetto in questi anni ha dato visibilità a centinaia di imprese, raccontandone strategie e successi. L’obiettivo è da un lato fornire agli imprenditori strumenti e informazioni pratiche per migliorare la gestione delle loro aziende, come ad esempio soluzioni per la certificazione tramite blockchain, intelligenza artificiale predittiva, e servizi bancari e finanziari. Dall’altro, creare una rete di connessioni tra le migliaia di Pmi italiane incontrate durante il percorso, favorendo un dialogo e uno scambio di esperienze e opportunità

Tra gli sponsor dell’evento Asus, Tesisquare, Nextalia, Vianova, Gabetti, Ploom e Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

