Sam Altman di OpenAI dice di aver “cambiato prospettiva” su Trump

Il presidente Donald Trump sarà “incredibile” per gli Stati Uniti, ha affermato il ceo di OpenAI Sam Altman, aggiungendo di aver “cambiato prospettiva” su Trump dopo che in passato è stato tra i critici del presidente, che ha svelato un accordo di intelligenza artificiale da 500 miliardi di dollari che coinvolgeva l’azienda di Altman a inizio di questa settimana.

Fatti principali

In un post su X, Altman ha scritto che osservare Trump “più attentamente di recente ha davvero cambiato la mia prospettiva su di lui”. Ha anche detto: “Non sono d’accordo con lui su tutto, ma penso che sarà incredibile per il paese in molti modi!”

Trump ha annunciato martedì un accordo infrastrutturale di intelligenza artificiale “Stargate” finanziato da OpenAI, Oracle, SoftBank con sede in Giappone e MGX con sede negli Emirati. Secondo trump aiuterà a sviluppare la tecnologia negli Stati Uniti e a creare oltre 100.000 posti di lavoro.

finanziato da OpenAI, Oracle, SoftBank con sede in Giappone e MGX con sede negli Emirati. Secondo trump aiuterà a sviluppare la tecnologia negli Stati Uniti e a creare Altman ha detto che avrebbe voluto “pensare di più con la propria testa” e non “cadere nella trappola degli NPC”, riecheggiando una frase spesso usata dal ceo di Tesla Elon Musk, che sembra riferirsi ai suoi critici e ai media come “personaggi non giocabili” (NPC) per sottintendere che le loro opinioni sono controllate da qualcun altro.

La citazione

Altman ha scritto: “Osservare [Trump] con più attenzione di recente ha davvero cambiato la mia prospettiva su di lui (vorrei aver pensato di più con le mie forze e di essere sicuramente caduto nella trappola degli NPC). Non sono d’accordo con lui su tutto, ma penso che sarà incredibile per il paese in molti modi!”.

Background

Altman, che ha donato a un super Pac a sostegno della campagna del presidente Joe Biden nel 2020, ha cambiato tono su Trump negli ultimi mesi. Il ceo di OpenAI ha applaudito il co-fondatore di LinkedIn Reid Hoffman a dicembre 2021 per tutto ciò che “ha fatto e speso per impedire a Trump di essere rieletto”, suggerendo che Trump “sarebbe ancora in carica senza i suoi sforzi”.

Altman, protagonista delle campagne di decine di altri democratici nell’ultimo decennio, ha detto a Fox News a dicembre che avrebbe donato 1 milione di dollari al fondo inaugurale di Trump, affermando di essere “impaziente di sostenere” gli sforzi di Trump per “guidare il nostro paese nell’era dell’intelligenza artificiale”. La sua donazione rientrava nell’ambito dei senatori Elizabeth Warren, D-Mass., e Michael Bennet, D-Colo., che hanno affermato che Altman e altre aziende hanno utilizzato “contributi ingenti” per evitare il controllo normativo sotto l’amministrazione Trump. Altman ha ribattuto, scrivendo che era “divertente” che i legislatori non lo avessero mai interrogato sui suoi precedenti contributi ai democratici.

LEGGI ANCHE: “Si accende lo scontro tra Elon Musk e Sam Altman: le ragioni della causa”

A margine

L’annuncio di Stargate ha riacceso una faida tra Altman e Musk, che ha affermato che le aziende “in realtà non hanno i soldi” per finanziare il progetto. Musk ha affermato su X di avere “una fonte attendibile” che “SoftBank ha ben meno di [10 miliardi di $] garantiti”, mentre Altman ha risposto dicendo che l’affermazione di Musk è “sbagliata, come sicuramente saprai”.

Musk ha poi intensificato le sue critiche, definendo il progetto “falso” e Altman un “truffatore”. Una persona a conoscenza dei finanziamenti di Stargate ha contestato l’affermazione di Musk, dicendo a Forbes che il progetto ha 100 miliardi di $ di finanziamenti dalle quattro aziende e altri co-investitori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .