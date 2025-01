Unieuro cambia i vertici: il ceo di Fnac Darty Enrique Martinez è il nuovo presidente

Dopo l’opas di Fnac Darty, Unieuro, società che opera nella distribuzione di elettronica ed elettrodomestici, ha un nuovo consiglio di amministrazione. Il nuovo assetto societario è stato comunicato dopo l’assemblea degli azionisti, che si è svolta sotto la presidenza di Stefano Meloni. Pontis Holdco Sas, azionista unico di Unieuro – ora società del gruppo Fnac Darty – ha partecipato all’assemblea che, dopo avere preso atto delle dimissioni di tutti i consiglieri di amministrazione, ha nominato il nuovo cda e il nuovo presidente.

Aspetti principali

Tra i momenti salienti, la nomina del nuovo cda, e la nomina a presidente di Unieuro del ceo di Fnac Darty Enrique Martinez .

. Il nuovo team guiderà la società fino al 2025.

Un’altra importante novità è stata l’annuncio della nomina di Maria Bruna Olivieri , attuale direttrice generale di Unieuro, come futura country manager Italia del Gruppo Fnac Darty.

, attuale direttrice generale di Unieuro, come futura del Gruppo Fnac Darty. L’incarico diventerà ufficiale il 29 gennaio 2025, durante la prima riunione del nuovo cda.

Chi è Maria Bruna Olivieri

Come si legge nel comunicato diffuso dalla società, Maria Bruna Olivieri è una figura di spicco in Unieuro, dove lavora dal 2015. In questi anni ha assunto ruoli chiave, contribuendo alla trasformazione digitale e allo sviluppo dell’omnicanalità. Direttrice generale dal 2021, Olivieri ha alle spalle una carriera che l’ha portata a specializzarsi nella digitalizzazione, prima in Unisys Italia e poi in Seat Pagine Gialle. Laureata in Fisica nucleare all’Università di Pavia, ha sempre unito competenze tecniche e visione strategica.

L’acquisizione di Fnac Darty

Fnac Darty, gruppo francese che conta quasi 25.000 dipendenti, a dicembre 2024 è arrivata, insieme a Ruby Equity Investment, ad avere il 96,7% del capitale sociale di Unieuro. “Sono felice di iniziare questo nuovo capitolo nella storia di Unieuro come parte del Gruppo Fnac Darty”, ha commentato Enrique Martinez, ceo di Fnac Darty e nuovo presidente del cda. “Vorrei elogiare il lavoro straordinario di Giancarlo Nicosanti Monterastelli (storico ad di Unieuro, ndr), la cui visione è stata fondamentale per il successo del brand. Ringrazio anche Stefano Meloni e tutti i membri del Consiglio per il loro impegno nel sostenere la crescita di Unieuro. Siamo certi che Bruna saprà guidare al meglio il futuro della società, mantenendo i nostri valori e continuando il percorso di crescita nel mercato italiano. Con la forza del Gruppo Fnac Darty, possiamo puntare a diventare un leader europeo nel settore.”

Soddisfazione condivisa anche da Maria Bruna Olivieri. “Voglio ringraziare Enrique Martinez e tutto il Consiglio di Amministrazione per questa importante opportunità”, ha sottolineato la nuova country manager Italia di Fnac Darty. “Sono pronta a scrivere con il team di Unieuro e Fnac Darty un nuovo capitolo della nostra storia. Abbiamo davanti a noi sfide entusiasmanti e sono sicura che, insieme, continueremo a costruire un futuro di crescita e innovazione”.

