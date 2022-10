Chi sono i vincitori della prima edizione dei TikTok Awards

Si è conclusa la la prima edizione dei TikTok Awards, il primo riconoscimento in Europa che premia agenzie e brand nel proporre campagne creative sulla piattaforma con significativi impatti sul business. Una vetrina importante per i brand che hanno interpretato al meglio la mission di TikTok: ispirare creatività e portare allegria.

L’approccio di TikTok, sempre incentrato su creatività e innovazione, viene ben rappresentato dal concept degli Awards che, in modo ironico e irriverente, celebrano il Goat, acronimo di Greatest Of All Time ma anche definizione inglese della capra. È proprio questo animale a essere il protagonista del concept: spesso sottovalutata nell’immaginario collettivo, la capra è in realtà un animale caratterizzato da intelligenza e curiosità, qualità che la rendono il “testimonial” perfetto per rappresentare la creatività necessaria per avere successo sulla piattaforma di intrattenimento leader per i video brevi da dispositivi mobile.

I premiati dell’evento: Unieuro, Costa Crociere ed Edenred

La giuria, composta da 14 membri rappresentanti le tante anime dell’industria, ha premiato con il “Greatest TikTok” Unieuro. La sua campagna “Il commesso”, creata dall’agenzia BCube e portata on air da Zenith, ha ottenuto il riconoscimento in quanto massima espressione dei valori di community e intrattenimento che ispirano la piattaforma. Il premio va non solo alla campagna in sé, ma anche alla progettualità del brand e della agenzia creativa nella creazione e gestione di un profilo su TikTok, usando il linguaggio nativo della piattaforma: autenticità e ironia per un intrattenimento a tutto tondo. Oltre al premio, Unieuro si è aggiudicata la possibilità di concorrere per il Grand Prix Europeo.

Il riconoscimento “Greatest Creative” è andato invece a Costa Crociere per la sua campagna “Believe your eyes”, frutto della creatività di Herezie e portata on air da WPP. La giuria ha decretato questo premio perché la campagna si è distinta per il suo approccio innovativo nell’ideare il concept, partendo dell’ascolto della rete. La campagna rappresenta un cambio di paradigma, portando in TV e su altri mezzi un contenuto nato in modo organico su TikTok.

A Edenred, invece, il premio di “Greatest Performance” per la campagna con la creatività e strategia media di H-Farm. Un riconoscimento alla campagna che più di tutte ha lavorato in modo nativo su un obiettivo di performance puro, utilizzando uno storytelling fresco e di intrattenimento.

Il commento del managing director Adriano Accardo

“Siamo davvero orgogliosi di questa prima edizione italiana dei TikTok Awards”, ha commentato Adriano Accardo, managing director, global business solutions di TikTok Sud Europa. “Abbiamo ricevuto un importante numero di candidature di grande qualità da parte di aziende e agenzie di ogni dimensione e settore, a conferma del fatto che TikTok è diventato un mezzo imprescindibile nel media mix delle campagne di marketing e pubblicità. Autenticità, creatività e allegria sono stati gli elementi che hanno fatto la differenza nelle campagne vincitrici selezionate dalla giuria. Progetti molto diversi tra loro, ma tutti accomunati dalla volontà dei brand di mettere al centro il contenuto e mostrare la propria personalità per stimolare la risposta della community e ottenere risultati sui propri obiettivi di business”.

“Sono molto onorato di aver preso parte, in qualità di giudice e presidente, a un processo di selezione di un premio nuovo ed entusiasmante, quanto necessario. Vorrei ringraziare la mia straordinaria giuria per la professionalità, la pazienza e il contributo nel selezionare i migliori lavori creativi di TikTok in Italia. Abbiamo visto un sacco di utilizzi validi, divertenti e innovativi della piattaforma che contribuiranno ad alzare l’asticella di ciò che è possibile fare su TikTok in futuro”, ha aggiunto Mihnea Gheorghiu, chief creative officer Publicis Italia e presidente della giuria.

Adriano Accardo - Managing Director Global Business Solutions Southern Europe @TikTok Italia Alessandro Manni - Global Media Manager @Luxottica Alessia Garulli - VP @Sony Pictures Italia Andrea Di Fonzo - CEO @Publicis - Zenith Eleonora Palamara -Digital Performance Executive @AmericanExpress e Alessandra Scuto - Digital Acquisition Director @AmericanExpress Eliana Salvi - CEO & Founder @Cosmic Erik Rosa - Chief Digital Officer @Mindshare Gabriele Caeti - Executive Creative Director @DDB Giada Gidari - Brand Partnerships [email protected] Giampaolo Colletti Giuseppe Salvatore - Search & Social Director @OMD Italy Ivan Mazzoleni - CEO @Flowe Laura Gariboldi - media manager FIAT ABARTH @Stellantis Letizia Schatzinger - Giornalista e content creator e Stefania Siani - CEO and CCO @SERVICEPLAN Marco Potente - Global Head of Media @Enel Matteo Colombo - Global Media Coordinator @Kiko Spa Michele Sarzana - Head of Brand & Communication @Fastweb Nicoletta De Vincenzi Nicolo Altizio @This is Hello Pepe Moder Pierluigi Amitrano - Senior Digital Marketing Consultant e Carolina Galassi - Account Manager @H-FARM Digital marketing Pierluigi Cosco - Head of PMX @Publicis Media Pierluigi Cosco - Head of PMX e Viviana Casarini - Head of Digital @Publicis Media Roberto Binaghi - CEO @WPP - Mindshare Stefania Rausa - Marketing, Communication and Distant Sales Director @Edenred Italia Valentina Biggio - Global Digital Marketing & Online Media Manager @Brunello Cucinelli Viviana Casarini - Head of Digital @Publicis Media Zeno Mottura - CEO @Mediacom

