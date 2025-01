I piani di Blue Ocean Finance per accompagnare gli imprenditori verso la crescita aziendale

Contenuto tratto dal numero di gennaio 2025 di Forbes Italia. Abbonati!

Oltre 1.000 storie di crescita. È così che Giuliano Gigli, ceo di Blue Ocean Finance, riassume il suo lungo percorso. Con un passato da imprenditore nel real estate e nella finanza d’impresa, Gigli ha da sempre un obiettivo: creare da zero, innovare e cambiare. Nel 2018 ha fondato la boutique finanziaria Blue Ocean Finance per diventare il partner finanziario delle imprese e degli imprenditori.

Come si è evoluto il vostro concetto di finanza alle imprese in questi anni e a che punto si trova oggi Blue Ocean Finance?

Fondare Blue Ocean Finance nel 2018 è stata una scelta obbligata, frutto della necessità di creare qualcosa che ancora non esisteva. È stato un atto imprenditoriale che determina tutt’oggi il dna della nostra realtà. Abbiamo iniziato rispondendo a una delle richieste più basilari degli imprenditori, ovvero quella di reperire la finanza necessaria per sostenere la crescita. Poi le loro aziende iniziavano a espandersi all’estero e ad acquisire o essere acquisite da altre aziende, così abbiamo sviluppato il know-how per seguire queste imprese lato m&a e internazionalizzazione. Oggi ci troviamo a cambiare di nuovo pelle. Stiamo integrando nel nostro modello tre nuovi pilastri relativi al mondo degli investimenti: club deal, capital e family office. Un cambiamento sostanziale concepito per essere un partner finanziario che possa portare a nuovi livelli crescita sia aziendale che patrimoniale. È un modus operandi che si adatta a ogni fase di vita sia dell’azienda che dell’imprenditore.

Quali sono le caratteristiche delle aziende in cui Blue Ocean Finance investe?



Non ci focalizziamo su un settore specifico, ma investiamo in aziende con crescita sostenuta, modelli scalabili con alta marginalità e team di talento. Operiamo direttamente o tramite l’organizzazione di club deal con co-investitori a noi vicini tra imprenditori e famiglie con grandi patrimoni, coinvolgendo, se sono in ballo cifre molto corpose, altri investitori strutturati, come fondi di investimento e holding di partecipazioni. Quando investiamo in imprese nostre clienti siamo spesso coinvolti anche nelle loro scelte finanziarie e nella governance. Nel caso di aziende selezionate sul mercato globale – quotato e non – rivestiamo prevalentemente il ruolo di investitori. Negli ultimi due mesi abbiamo concluso due club deal su aziende di rilevanza mondiale, aprendo l’accesso a imprenditori e famiglie a noi vicine che non avrebbero potuto accedere a questo tipo di deal autonomamente. Negli anni abbiamo affiancato migliaia di imprese e ceo, sviluppando un know-how sui fattori chiave di successo e scalabilità aziendale. Oggi utilizziamo queste competenze per investire in aziende ad alto potenziale, creando con loro percorsi pluriennali che integrano strategia, pianificazione finanziaria e crescita sostenibile.

Per quanto riguarda i club deal qual è il vostro approccio?

Proponiamo solo quello in cui investiamo anche noi, siamo tra i pochi ad applicare concretamente l’approccio ‘skin in the game’. Nei nostri deal siamo sempre lead investor e solo dopo il nostro ingresso estendiamo la possibilità di partecipare a nostri co-investitori selezionati tra clienti, partner e famiglie con grandi patrimoni che beneficiano di tutele aggiuntive, quali la liquidation preference. Questo approccio garantisce trasparenza e una forte convergenza di interessi tra noi e i co-investitori: se l’investimento va bene, Blue Ocean Finance riceve la performance fee; se va male, prima che un co-investitore perda anche un solo euro Blue Ocean Finance ha già perso tutto il suo investito. In questo contesto i nostri contatti e il nostro know-how come boutique finanziaria portano grande valore aggiunto in termini di scouting e ingresso in opportunità esclusive a cui difficilmente l’imprenditore potrebbe accedere in autonomia.

E il Blue Ocean Family Office come nasce?

Sarà il terzo pilastro dei nostri servizi e nasce per rispondere ai nuovi bisogni degli imprenditori che, dopo aver accresciuto il loro patrimonio, cercano supporto nella gestione e nell’impiego strategico. Una fiducia che ci sta portando a seguire non solo i patrimoni aziendali, ma anche quelli personali e familiari, sempre preservando la nostra impronta imprenditoriale, che ci porta a presentare anche opportunità legate al mondo dell’illiquido, dove deteniamo un know-how unico. In questo senso accompagneremo l’imprenditore nel suo passaggio da imprenditore a investitore, affiancando strategie di investimento tradizionali a proposte di investimento in aziende ad alto potenziale che conosciamo da vicino, tutto questo sempre in maniera coerente rispetto al profilo di rischio dell’imprenditore. Crediamo che il supporto finanziario non debba finire con la vendita dell’impresa o la fine di un progetto. Anzi, questi momenti segnano spesso un cambiamento radicale nella vita dell’imprenditore che, ancora più di prima, avrà bisogno di un partner finanziario che possa consigliarlo.

Pensa che cambierete ancora?

Quando si lavora con un mondo veloce come quello dell’imprenditoria, il cambiamento è inevitabile, ma, soprattutto, è il motore della crescita. Se vogliamo continuare a supportare gli imprenditori, dobbiamo evolverci con loro. Aver iniziato a investire ci ha reso imprenditori migliori ed essere imprenditori ci fa essere investitori migliori. Negli anni abbiamo capito che crescere significa soprattutto avere coraggio e non aver paura di cambiare.

