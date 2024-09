Così Toyota Material Handling Italia punta sul concetto di ‘bio-imprenditorialità integrale’ 

Toyota Material Handling Italia – BRANDVOICE | PAID PROGRAM apparso sul numero di settembre di Forbes Italia. Abbonati!

Nell’ambito dei differenziati programmi operativi di Society 5.0 e Industry 5.0, Toyota Material Handling Italia ha dato vita a nuove soluzioni coerenti con il concetto di “bio-imprenditorialità integrale”.

In un contesto caratterizzato dalla complessità e dalla crescente incertezza legate ai temi della Society 5.0 e Industry 5.0, abbiamo incontrato Leonardo Salcerini, managing director di Toyota Material Handling Italia, e Stefano Zaccaria, marketing director, i quali ci hanno testimoniato:…“siamo costantemente alla ricerca delle migliori formule per trasformare i moderni modelli di business marketing e di organizzazione di vita per tutti i nostri collaboratori; vita che si manifesta ai diversi livelli: personale, di gruppo, familiare, di comunità, territoriale e sociale.

Dottor Salcerini, come Toyota Material Handling declina i concetti di Society 5.0 e di industry 5.0?

“Society 5.0 e di industry 5.0 sono i nostri attuali focus specifici, obiettivi e attività primarie. Infatti, aiutiamo e supportiamo l’estesa rete delle imprese associate all’ecosistema Toyota Material Handling Italia e tutti gli operatori del mercato nelle trasformazioni evolutive dei modelli di business, progettando nuove soluzioni logistiche e di mobilità, ingegnerizzando le applicazioni, prototipando le soluzioni ad hoc e forgiandole su misura, in modo efficiente e completamente sostenibile”.

Recentemente avete introdotto il concetto di bio-imprenditorialità integrale. Cosa significa?

“Il concetto di “bio-imprenditorialità” integrale sviluppa una nuova declinazione operativa degli approcci di Toyota Material Handling Italia coerentemente con le innovative sfide inerenti temi di Society 5.0 e Industry 5.0, generando vantaggi e valore per la clientela e per tutte le organizzazioni partecipanti alle reti di fornitura”.

Dottor Zaccaria, avete anche implementato un nuovo modello strategico e tattico di marketing avanzato…

“Si tratta di un modello che capitalizza l’impatto del brand Toyota, generando così valore commerciale e di mercato, efficienza in tutte le aziende appartenenti all’ecosistema, una spinta significativa ai risultati economici e un valore aggiunto differenziale”.

Come si intreccia la componente umana e social con il business?

“L’ottimizzazione della vita delle persone e tutto ciò che riguarda il concetto di Society 5.0 si intrecciano inevitabilmente con l’efficientamento e l’innovazione aziendale. Necessitiamo, quindi, di un nuovo allenamento all’apprendimento e di un continuo riallineamento imprenditoriale, manageriale, professionale, culturale e valoriale. Solo così possiamo continuare a ricercare e sviluppare soluzioni superiori, semplici, stabili, sinergiche, sicure e sostenibili, capaci di generare produttività e innovazioni vantaggiose per tutti. Proprio a fronte di questo intendimento, la nostra ultima convention, tenutasi presso l’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino di Cremona, ha esplorato il parallelismo tra concertazione, direzione d’orchestra e gestione aziendale. In questa occasione, abbiamo nuovamente invitato il Maestro Salvatore Frega, già autore del brano musicale originale “Toyota” presentato alla Convention 2023, per dirigere l’Ensemble di Archi, formato da musicisti provenienti da diverse regioni d’Italia e creato appositamente per il nostro evento”.

