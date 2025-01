I progetti di Folks Finance per la finanza decentralizzata

Folks Finance – BRANDVOICE | Paid program

Nel panorama in continua evoluzione della finanza decentralizzata (DeFi) l’innovazione rappresenta un elemento centrale per la crescita. Benedetto Biondi, ceo di Folks Finance, guida un progetto che mira a ridefinire l’approccio agli strumenti finanziari decentralizzati. La piattaforma, lanciata su Algorand nel 2022, si è estesa a blockchain come Ethereum, Base, Avalanche, Arbitrum e Bnb per ampliare le opportunità offerte dalla DeFi.

La DeFi non è solo un’alternativa alla finanza tradizionale, ma anche un’opportunità per rendere l’accesso ai servizi finanziari più inclusivo. “La nostra missione è sfruttare la tecnologia Web3 per creare un ecosistema finanziario decentralizzato che sia semplice, accessibile e sicuro,” afferma Biondi.

Folks.Finance offre una gamma di strumenti integrati in un’unica piattaforma, tra cui prestiti, liquid staking, yield farming e trading. Grazie alla tecnologia blockchain, questi servizi consentono agli utenti di ottimizzare i rendimenti senza compromettere il controllo dei loro asset. La piattaforma ha superato i 400 milioni di dollari in valore totale bloccato (Tvl) e conta oltre 20mila wallet attivi al mese, con una crescita significativa.

Guardando al futuro, Biondi vede l’adozione globale della DeFi come un passaggio cruciale. “Stiamo entrando in una nuova fase,” spiega. “Gli asset reali tokenizzati avranno un ruolo centrale, trasformando i protocolli DeFi da strumenti per utenti esperti a soluzioni di interesse comune. L’obiettivo è offrire strumenti utilizzabili da chiunque, a prescindere dal livello di esperienza con le criptovalute.”

Con un focus sull’esperienza degli utenti e sul miglioramento continuo, Folks Finance punta a consolidarsi come un riferimento nel settore della DeFi. Sotto la guida di Biondi, l’azienda ha raccolto investimenti per oltre 6 milioni di dollari a una valutazione di 75 milioni, con lo scopo di sviluppare soluzioni per promuovere un ecosistema finanziario decentralizzato in cui l’accesso e la libertà finanziaria siano alla portata di tutti. “La DeFi non è solo una tecnologia”, conclude Biondi, “ma un’espressione della filosofia Web3, che valorizza privacy, inclusione e uguaglianza sociale, coinvolgendo attivamente ogni utente nella vita del prodotto.”

