Trimestrali Big Tech: salgono i ricavi di Meta e Microsoft ma le previsioni sono incerte

Il 29 gennaio 2025, anche Meta e Microsoft hanno presentato i risultati finanziari relativi all’ultimo trimestre del 2024. Entrambe le aziende hanno superato le aspettative di mercato, ma con prospettive future che mostrano sfide diverse, legate agli investimenti in intelligenza artificiale e alle dinamiche dei loro mercati principali.

LEGGI ANCHE: Tesla chiude il 2024 sotto le attese: profitti in calo per il secondo anno consecutivo

I numeri di Meta

In riferimento al quarto trimestre del 2024, la società madre di Facebook e Instagram ha registrato un fatturato di 48,4 miliardi di dollari, ben al di sopra della stima degli analisti di 47,0 miliardi di dollari. L’utile netto ha raggiunto i 20,84 miliardi di dollari, pari a un utile netto di 8,02 dollari per azione, con un incremento significativo rispetto all’anno precedente. Questo risultato è stato principalmente guidato dai ricavi pubblicitari, che rappresentano quasi il totale del fatturato, e dall’aumento del numero di utenti, che ha toccato i 3,35 miliardi attivi mensili. Tuttavia, risulta debole l’outlook: i ricavi nel primo trimestre sono attesi tra i 39,5 e i 41,8 miliardi di dollari, con il consensus a 41,7 miliardi.

Le azioni di Meta sono rimaste stabili dopo la chiusura del mercato, ma hanno registrato un aumento quando il ceo Mark Zuckerberg ha parlato con ottimismo delle iniziative di Meta nel campo dell’IA e di come il lancio dei modelli dell’azienda cinese DeepSeek, che ha fatto crollare i mercati globali questa settimana, abbia rafforzato la sua convinzione che l’open source sia la strategia giusta per l’IA. “Ci sarà uno standard open source a livello globale”, ha dichiarato Zuckerberg durante una teleconferenza. “È importante che sia uno standard americano.”

I dati Microsoft

Microsoft ha chiuso il trimestre con un fatturato di 69,6 miliardi di dollari, registrando un incremento del 12% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e superando il consensus che si era fermato a 68,78 miliardi. L’utile netto ha raggiunto i 24,1 miliardi di dollari, superando le previsioni. Il segmento Intelligent Cloud, di cui fa parte Azure, manca di poco le stime, con ricavi di 25,54 miliardi di dollari, ma con un incremento del 19%. Debole l’outlook: Amy Hood, responsabile finanziaria del colosso tech, ha previsto ricavi per il terzo trimestre fiscale tra 67,7 miliardi e 68,7 miliardi rispetto ai 69,78 miliardi del consensus.

Il ceo Satya Nadella ha dichiarato che l’azienda continuerà a puntare sull’intelligenza artificiale, con investimenti significativi nelle infrastrutture dei data center. La spesa complessiva prevista per il 2025 in questo settore ammonta a circa 80 miliardi di dollari, una cifra considerevole che riflette l’ambizione di mantenere il vantaggio competitivo.

“Stiamo innovando in tutto il nostro potenziale tecnologico e aiutando i clienti a sbloccare il pieno ROI dell’intelligenza artificiale per cogliere la grande opportunità che ci attende”, ha dichiarato Satya Nadella, presidente e amministratore delegato di Microsoft. “Già oggi, il nostro business nell’IA ha superato un tasso di ricavi annuali di 13 miliardi di dollari, in crescita del 175% rispetto all’anno precedente.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .