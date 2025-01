Nel 2025 Meta spenderà 60 miliardi di dollari per l’intelligenza artificiale

Come annunciato dal suo ceo Mark Zuckerberg, Meta aumenterà gli investimenti nell’ambito dell’intelligenza artificiale. Questo avviene mentre la battaglia tra Meta e i suoi concorrenti nel campo dell’IA generativa – tra cui OpenAI e xAI – si è intensificata con l’annuncio del presidente Donald Trump di Stargate, la joint venture da 500 miliardi di dollari in collaborazione con OpenAI.

LEGGI ANCHE: “Meta taglia il 5% dei dipendenti meno performanti”

Aspetti principali

“Questo sarà un anno cruciale per l’IA,” ha dichiarato Zuckerberg su Threads, continuando con aggiornamenti e previsioni riguardo gli investimenti di Meta sull’intelligenza artificiale nel 2025.

Forse la rivelazione più importante di Zuckerberg è stata la previsione di investimenti in conto capitale tra i 60 e i 65 miliardi di dollari per Meta nel 2025.

per Meta nel 2025. Questa cifra supera di gran lunga le previsioni degli analisti, che secondo FactSet si aspettavano spese in conto capitale di 51 miliardi di dollari per quest’anno. La proiezione mediana di Zuckerberg di 62,5 miliardi sarebbe superiore del 63% rispetto ai 38,4 miliardi di dollari previsti per il 2024 e del 129% rispetto ai 27,3 miliardi del 2023.

Meta amplierà “significativamente i suoi team di IA” come parte dell’aumento della spesa, ha dichiarato Zuckerberg.

Il miliardario ha inoltre previsto che il modello linguistico di grandi dimensioni Llama 4 di Meta “diventerà il più avanzato al mondo” e che entro la fine del 2025 disporrà di oltre 1,3 milioni di unità di elaborazione grafica (GPU), i processori progettati da Nvidia che alimentano i programmi di IA generativa come Meta AI, Grok di xAI e ChatGPT di OpenAI.

La reazione dei mercati

Venerdì. dopo un iniziale calo di circa l’1% nel pre-market successivo all’annuncio di Zuckerberg, le azioni di Meta sono risalite, registrando un aumento massimo dell’1,6% poco dopo l’apertura del mercato, per poi stabilizzarsi con un guadagno dello 0,9% nella tarda mattinata. Le azioni di Meta hanno raggiunto un prezzo record di 646,90 dollari per azione e una capitalizzazione di mercato senza precedenti superiore a 1,6 trilioni di dollari. Finora, nel 2025, le azioni di Meta sono aumentate di oltre l’8%.

LEGGI ANCHE: “Mark Zuckerberg nomina John Elkann nel consiglio di amministrazione di Meta”

Sullo sfondo

Le previsioni di Zuckerberg per il 2025 arrivano durante una settimana turbolenta per l’IA generativa, dopo che Trump ha annunciato un progetto congiunto da 500 miliardi di dollari per sviluppare l’infrastruttura dei data center necessaria per alimentare la tecnologia di OpenAI. Stargate è stato considerato una vittoria per OpenAI nella sua battaglia contro rivali come xAI, Meta e Anthropic per sviluppare il miglior modello di intelligenza artificiale generale. Il progetto ha anche messo in evidenza una disputa pubblica tra Musk e il ceo di OpenAI, Sam Altman, poiché Musk, alleato stretto di Trump, sembra aver sabotato il presidente.

La spinta di Meta oltre i social media risale al 2021, quando l’azienda ha cambiato il suo nome da Facebook a Meta. All’inizio, Wall Street ha reagito negativamente agli investimenti miliardari in tecnologie avanzate, portando le azioni di Meta a crollare del 64% nel 2022. Tuttavia, il miglioramento delle prestazioni finanziarie e una più ampia corsa degli investitori verso tutto ciò che riguarda l’IA hanno contribuito alla ripresa delle azioni.

Dopo la vittoria di Trump, Zuckerberg ha supervisionato un importante cambiamento culturale nell’azienda, ponendo fine ai programmi di fact-checking e di diversità, equità e inclusione (DEI). Zuckerberg ha criticato la cultura aziendale, affermando che stava perdendo la sua “energia maschile”. Il 98% dei ricavi dell’ultimo trimestre di Meta sono comunque provenienti dagli annunci pubblicitari sui social media.

Il patrimonio di Zuck

Zuckerberg è la quarta persona più ricca al mondo con un patrimonio netto di 222 miliardi di dollari, dietro solo ad altri magnati della tecnologia americana come Elon Musk, ceo di Tesla, Jeff Bezos, presidente di Amazon, e Larry Ellison, presidente di Oracle. Zuckerberg possiede circa il 13% di Meta, una quota del valore di circa 200 miliardi di dollari.

I dati

Meta pubblicherà i risultati finanziari del quarto trimestre del 2024 mercoledì 29 gennaio. Le stime degli analisti prevedono un utile per azione di 6,75 dollari e ricavi per 47 miliardi di dollari, entrambi record trimestrali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .