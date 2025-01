Tesla chiude il 2024 sotto le attese: profitti in calo per il secondo anno consecutivo

Come è emerso dal rapporto sugli utili del quarto trimestre pubblicato mercoledì 29 gennaio, Tesla ha concluso il 2024 con profitti in calo per il secondo anno consecutivo. L’azienda, guidata da Elon Musk, si trova ad affrontare una situazione complessa e senza precedenti: mentre il suo ceo assume un ruolo rilevante nell’amministrazione Trump, Tesla continua a puntare sulla guida completamente autonoma: una sfida che potrebbe valere migliaia di miliardi di dollari.

Aspetti principali

Secondo FactSet, Tesla ha registrato ricavi pari a 25,7 miliardi di dollari e utili rettificati per azione di 0,73 dollari nell’ultimo trimestre, al di sotto delle previsioni degli analisti, che stimavano 27,3 miliardi di dollari di ricavi e utili di 0,77 dollari per azione.

L'utile netto per l'intero anno è stato di 8,4 miliardi di dollari, in calo del 23% rispetto al 2023 e del 40% rispetto al record di 14,1 miliardi del 2022. Tuttavia, i ricavi annuali hanno segnato un leggero incremento, raggiungendo 97,7 miliardi di dollari, con un aumento dell'1% rispetto al record del 2023.

Tesla prevede un ritorno alla crescita per il suo core business dei veicoli elettrici e ha annunciato importanti novità: la produzione del taxi senza conducente "Cybercab" inizierà nel 2025, così come la realizzazione di auto più economiche nella prima metà dell'anno.

Gli investitori hanno reagito in modo altalenante. Dopo una perdita del 2% durante la giornata di contrattazioni e un ulteriore calo del 5% nel trading after-hours, le azioni hanno recuperato terreno, registrando un aumento del 3% entro le 16:30 (ora EST), oscillando tra la delusione per i risultati finanziari e l’entusiasmo per le novità produttive.

Sullo sfondo

Lo scorso gennaio, durante una call sugli utili, Elon Musk aveva definito il calo dei profitti come una fase di transizione “tra due grandi ondate di crescita”, una visione condivisa anche dagli analisti di Wall Street. Le previsioni per il futuro sono incoraggianti: si stima che il flusso di cassa libero di Tesla aumenterà di oltre l’80% nel 2025 e di un ulteriore 50% nel 2026.

All’inizio di questo mese, Tesla ha annunciato di aver consegnato circa 496.000 veicoli nel quarto trimestre, per un totale di 1,79 milioni di auto nel 2024. Questo rappresenta il primo calo anno su anno delle consegne dal 2016. Nonostante ciò, il titolo Tesla è salito nel corso del 2024 e nei primi mesi del 2025, raddoppiando il proprio valore negli ultimi 12 mesi.

I progressi di Tesla nell’intelligenza artificiale, tra cui gli annunciati taxi autonomi e i robot umanoidi Optimus, hanno generato grande entusiasmo tra gli investitori. Inoltre, la vittoria di Trump ha portato a una forte reazione positiva sul mercato: dal giorno delle elezioni, le azioni Tesla sono aumentate di oltre il 50%. Gli analisti ritengono che l’azienda trarrà vantaggio dalle normative più flessibili previste dall’amministrazione Trump. Musk, che gode di un rapporto privilegiato con il presidente, ha partecipato alla cerimonia di insediamento e ha contribuito alla sua campagna con oltre 200 milioni di dollari.

Tuttavia, Musk è stato al centro di polemiche per il suo attivismo politico, culminato nel saluto durante l’inaugurazione interpretato come un saluto nazista.

Cosa aspettarsi

Gli azionisti attendono chiarimenti sul presunto conflitto di interessi di Musk. Durante la call sugli utili del quarto trimestre, sono state presentate oltre 100 domande riguardanti il ceo, tra cui questioni legate al tempo che dedica a Tesla rispetto ai suoi impegni con l’amministrazione Trump e all’impatto delle sue opinioni politiche sulle vendite dell’azienda.

Il patrimonio di Musk

Elon Musk rimane la persona più ricca al mondo, con un patrimonio netto stimato di oltre 410 miliardi di dollari. Tesla rappresenta la parte più significativa della sua fortuna, con una quota azionaria del 13%, valutata oltre 160 miliardi di dollari, a cui si aggiunge un premio azionario del 9% in attesa di approvazione. Il resto del suo patrimonio proviene principalmente dalle sue partecipazioni in altre aziende, come la startup di intelligenza artificiale xAI e SpaceX, il colosso aerospaziale e delle comunicazioni.

