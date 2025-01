Trump Media si lancia nel fintech. E il patrimonio di Trump sale di 200 milioni di dollari

Le azioni di Trump Media & Technology Group sono balzate di oltre il 7,5% dopo che l’azienda ha annunciato un’incursione nella finanza con Truth.Fi, un progetto di servizi finanziari e fintech che, a suo dire, si concentrerà sugli investimenti in aziende manifatturiere ed energetiche americane.

Fatti principali

Le azioni di Trump Media sono balzate fino a 7,9% per poi chiudere a +6,76% dopo l’annuncio di Truth.Fi.

L’impennata segna una leggera ripresa per la società madre di Truth Social, che ha subito un crollo di prezzo lunedì e martedì e ha portato le azioni al prezzo di chiusura più basso di questo mese ( $ 29,53 ).

che ha subito un crollo di prezzo lunedì e martedì e ha portato le azioni al prezzo di chiusura più basso di questo mese ( ). Trump Media ha affermato che Truth.Fi, il suo nuovo ramo di servizi finanziari, inizierà a lanciare prodotti quest’anno. I dettagli sulle sue offerte però sono ancora piuttosto scarsi.

L’attività di servizi finanziari, secondo una dichiarazione, verrà avviata con un investimento di 250 milioni di dollari custodito da Charles Schwab, che agirà anche in qualità di consulente per gli investimenti e la strategia di Truth.Fi.

Il denaro sarà allocato a obbligazioni, azioni, fondi negoziati in borsa (ETF), bitcoin e altre criptovalute, con Trump Media che ha notato che i veicoli di investimento dell’azienda saranno focalizzati su “società americane di crescita, produzione ed energia, nonché investimenti che rafforzano la Patriot Economy“.

Trump Media ha detto che il lancio di Truth.Fi è un passo verso il suo obiettivo di creare un ecosistema finanziario in cui “i patrioti americani possono proteggersi dalla minaccia sempre presente di cancellazione, censura, debanking e violazioni della privacy commesse da Big Tech e società woke”.

A margine

Il lancio di Truth.Fi segue le critiche che il presidente Donald Trump ha recentemente rivolto ad aziende come Bank of America e JPMorgan Chase, sostenendo che le grandi banche discriminano i clienti conservatori, cosa che le banche negano. Nel frattempo, il figlio maggiore di Trump, Donald Trump Jr., entra a far parte del consiglio di amministrazione della piattaforma di e-commerce “woke-free” PublicSquare e della società di venture capital di tendenza conservatrice 1789 Capital.

Valutazione Forbes

Stimamo che il patrimonio netto del presidente Donald Trump, che è in gran parte intrecciato con la performance delle azioni di Trump Media, sia balzato di 251 milioni di dollari a 5,8 miliardi di dollari. Il patrimonio netto del presidente ha raggiunto i 7 miliardi di dollari a metà di questo mese, quando le azioni di Trump Media sono balzate oltre i 42 dollari.

Background

Le azioni di Trump Media sono calate per tutto gennaio, con un ribasso di oltre il 10% dopo aver raggiunto i 42,92 dollari il 13 gennaio. Tuttavia, le azioni sono rimaste in gran parte stagnanti dopo la vittoria elettorale di Trump a novembre, segnando un cambiamento per il titolo che ha subito picchi e cali volatili da quando Trump Media si è quotata all’inizio dell’anno scorso. Il presidente possiede 114.750.000 azioni di Trump Media detenute in un trust revocabile. Trump ha dichiarato che non ha intenzione di vendere la sua quota, che mercoledì valeva circa 3,9 miliardi di dollari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .