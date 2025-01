Come Cybex ha creato un seggiolino per auto che unisce design e altissimi standard di affidabilità

BRANDVOICE | Paid program

Contenuto tratto dal numero di gennaio 2025 di Forbes Italia. Abbonati!

Tutti abbiamo un sogno nel cassetto. Ci sono quelli irraggiungibili, che appartengono a chi crede nei miracoli. E poi ce ne sono altri più concreti, che possono diventare realtà con la passione, lo studio e l’impegno. E che, soprattutto, possono migliorare la vita agli altri. Quello di Martin Pos rientra nella seconda categoria: realizzare il seggiolino per auto più sicuro al mondo. Ambizioso, certo, ma realizzabile. Tanto che nel 2005, dopo un’esperienza lavorativa sempre nel settore juvenile, ha deciso di fondare un’azienda con questo obiettivo. Cybex, oggi, grazie ai continui investimenti in ricerca sviluppo e alla visione innovativa di Pos, sta rivoluzionando questo mercato.

Come creare il seggiolino per auto più sicuro al mondo

Ma come si fa a creare il seggiolino per auto più sicuro al mondo? Il percorso è stato lungo: “Nel primo modello, Cybex Solution, abbiamo integrato il nostro poggiatesta reclinabile brevettato”, dichiara il fondatore. Era il 2005. “Con il tempo abbiamo esplorato numerose tecnologie, instancabili nella ricerca di innovazione per garantire la massima sicurezza”. Fino a quando non è arrivato Anoris T i-Size, nel 2021. “Questo prodotto ha rappresentato una rivoluzione nel settore della sicurezza dei bambini in auto”, continua Pos. “L’idea di integrare un airbag in un seggiolino rivolto verso il senso di marcia è stata ispirata dal settore automobilistico. Il prodotto ha sorpreso il mercato ed è stato premiato nel maggio 2022 come miglior seggiolino nella sua categoria da Stiftung Warentest e Adac”. Già, perché l’azienda tedesca con sede a Bayreuth, nella Baviera settentrionale, sottopone i suoi seggiolini anche ai test del club automobilistico generale tedesco Adac, il più noto in Europa. Per superarli, i prodotti devono soddisfare requisiti in categorie diverse, più stringenti rispetto a quelli delle normative in vigore. Uno sforzo necessario, se si vuole realizzare il miglior seggiolino al mondo.

Ad aprile 2024 Cybex ha presentato la seconda generazione di questo prodotto. “Anoris T2 i-Size ha caratteristiche aggiornate che consolidano il nostro impegno nell’essere sempre un passo avanti. La tecnologia innovativa dell’airbag, progettata per adattarsi a bambini di diverse età, forma una C attorno al cuscino di protezione, proteggendo il bambino dalla testa alle ginocchia in caso di collisione”. Questo sistema di protezione ha dimostrato di ridurre il movimento in avanti, distribuire le forze uniformemente e tenere il bambino in posizione. Insomma, non solo offre livelli di sicurezza superiori del 50%*. rispetto ai seggiolini convenzionali rivolti verso il senso di marcia durante una collisione frontale, ma permette anche ai genitori di viaggiare con tranquillità, grazie alla comodità e alla connessione visiva con i bambini. “I risultati straordinari nei crash test rendono Anoris T2 un esempio di come tecnologia e innovazione possano migliorare la vita delle famiglie”.

Safety Center

Siccome la sicurezza non è mai troppa, Martin Pos ha voluto portarsela più vicina possibile: in casa. “Nel nostro quartier generale abbiamo creato un Safety Center dedicato, dove conduciamo migliaia di crash test ogni anno per garantire che i seggiolini non solo siano conformi agli standard, ma li superino”. Qui, attraverso continui investimenti in strutture all’avanguardia e un team dedicato di esperti con background differenti, Cybex alza sempre più l’asticella, garantendo un alto livello di formazione ai dipendenti e progettando prodotti in linea con i più elevati standard di sicurezza, indipendentemente dal fatto che siano venduti in Europa, Asia, Imea (India, Medio Oriente e Africa) o in America.

Dsf Innovation Principle

E, per non lasciare nulla al caso, applicando su ciascun prodotto il cosiddetto Dsf Innovation Principle, indipendentemente dalla tipologia. “Questo principio rappresenta la combinazione di design unico, sicurezza insuperabile e funzionalità intelligente”, continua Pos. “Il nostro spirito d’innovazione ci porta a sviluppare prodotti adottando un approccio olistico che coinvolge la collaborazione tra designer ed esperti di sicurezza. Il nostro design funzionale si focalizza sul miglioramento dell’esperienza dei genitori e infatti il nostro passeggino elettrico e-Gazelle S, grazie alla sua tecnologia avanzata, è progettato per affrontare facilmente terreni irregolari, assistere su superfici difficili, in salita e anche in discesa, e offre una funzione di dondolio automatico per calmare e cullare il bambino, il tutto facilmente controllabile tramite una pratica levetta sul maniglione. L’e-Priam della linea Platinum, invece, è il passeggino elettrico che ha rivoluzionato il settore grazie alla sua Cybex App e alle funzioni motorizzate di grande funzionalità. Combinando anche elementi di design raffinati ed eleganti, è il passeggino per le famiglie con le più alte esigenze e aspettative”.

Il ruolo della tecnologia

Oggi è molto acceso il dibattito su quale sia e quale sarà il ruolo della tecnologia nelle nostre vite. Nel settore dei seggiolini auto c’è una regola che dovrebbe essere universale: il tech è importante, ma non sufficiente. Per garantire la sicurezza dei bambini, rimane fondamentale l’accortezza dei genitori e la consapevolezza dell’uso corretto di questi dispositivi: “È cruciale educare i genitori e le comunità su questi temi, poiché i dati dimostrano che una percentuale significativa di seggiolini non viene usata in modo corretto o non viene affatto usata”. Anche per questo Cybex si impegna a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di usare i seggiolini nel modo giusto, collaborando con le istituzioni locali, come le forze di polizia e le istituzioni governative. “Il nostro obiettivo è informare i genitori e il pubblico, fornendo un background educativo sui benefici salvavita, per ridurre il rischio di infortuni in caso di incidenti stradali”.

Per realizzare il seggiolino più sicuro al mondo non si può mai stare fermi. Perché la ricerca cresce, le tecnologie si evolvono e i prodotti sono sempre migliori. “La nostra dedizione alla sicurezza e all’eccellenza rimarrà un valore fondamentale, insieme all´impegno nell’integrare nuove categorie di prodotto”, conclude Pos. “In parallelo, stiamo potenziando la nostra strategia di espansione nei mercati chiave e abbiamo recentemente inaugurato il nostro flagship store in Rue Saint-Honoré a Parigi. Questo segna l’inizio di un nuovo capitolo, in cui continueremo a fissare nuovi standard e a mantenere il nostro ruolo di pionieri”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .