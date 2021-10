Forbes Digital Revolution, conto alla rovescia per l’evento online con i leader dell’innovazione

Innovazione, tecnologie e digitale. Sono i tre cardini della seconda edizione della Forbes Digital Revolution, il virtual business summit pensato per raccontare la rivoluzione in atto nel mondo del digitale insieme ai leader dell’innovazione.

La nuova edizione dell’evento si svolgerà dal 25 al 29 ottobre, in diretta dal Cisco Cybersecurity Co-Innovation Center e sarà fruibile in streaming su forbes.it e sui canali social di Forbes Italia.

Ogni giornata di evento prevede 4 round table sui temi più caldi del digitale: Cyber Security, Pagamenti digitali, Cloud, Multicloud, Open Banking, Intelligenza Artificiale, Sostenibilità, Insurtech, E-Learning, Digital Sports, 5g, Mobilità e tanti altri. Un’intera settimana, online, durante la quale scoprire lo sviluppo e la trasformazione dei nuovi settori in ascesa, grazie all’avvento della tecnologia.

Sarà, inoltre, possibile interagire con i relatori grazie alla possibilità di porre loro domande in diretta. Il programma dell’evento, in costante aggiornamento, è online. Per informazioni e iscrizioni: https://forbes.it/eventi/forbes-digital-revolution