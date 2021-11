Come si viaggerà nell’Hyperloop TT, il mezzo iperveloce con la cabina dal design tutto italiano

Nei prossimi anni arriverà una nuova forma di trasporto. Si tratta dell’hyperloop, un sistema che trasporta persone e merci in modo sicuro, efficiente e sostenibile, sul suolo terrestre e alla velocità di un aereo. Hyperloop Transportation Technologies è l’azienda che si sta occupando della realizzazione di questa tecnologia, già sperimentata dalla Virgin Hyperloop di Richard Branson. Al Ciie (China International Import Export) di Shangai, ha esposto la cabina del suo mezzo, realizzata in collaborazione con Icona Design Group, azienda italiana con sede a Torino.

Il design interno tra comfort e sicurezza

L’esperienza del passeggero include materiali e tecnologie all’avanguardia con particolare attenzione a sicurezza, comfort, intrattenimento e produttività. Il lucernario artificiale dispone di modalità diurna e notturna, creando uno spazio aperto e accogliente con illuminazione naturale. Un purificatore d’aria all’avanguardia promuove un ambiente privo di microbi, virus e batteri dannosi. Altre caratteristiche della cabina includono il digitale wayfinding, illuminazione ambientale, display interattivi, tablet personali e sensori biometrici per le credenziali e pagamento.

Come si viaggerà a ipervelocità

Viaggiare a circa 1.200 chilometri orari, in fondo, non sarà così sconvolgente. “Tutto ciò che costruiamo in HyperloopTT è sviluppato con particolare attenzione alla sicurezza e al comfort” ha affermato l’amministratore delegato di HyperloopTT Andres De Leon. “Al di là di un concetto e di una visione, il nostro team con Icona hanno creato una vera evoluzione dell’esperienza del passeggero che è completata e pronta per essere costruita e integrata in HyperloopTT sistemi in tutto il mondo”.

Una volta seduti, i passeggeri avranno accesso a un ambiente sonoro coinvolgente e personalizzato attraverso gli altoparlanti del poggiatesta integrati con tecnologia di cancellazione del rumore ambientale. I posti includono anche controlli del microclima regolabili, una fotocamera per il riconoscimento facciale, un tablet touchscreen individuale e ricarica senza fili. Inoltre, i passeggeri hanno la possibilità di eseguire il mirroring dei dispositivi personali a cui si possono accoppiare display incapsulati con i propri dati personali tramite identificazione biometrica.

“La strategia di Icona Design Group di essere in prima linea nell’innovazione e stabilire alleanze con aziende tecnologicamente avanzate”, ha affermato Teresio Gigi Gaudio, presidente e amministratore delegato di Icona. “Collaborare con un’azienda visionaria come HyperloopTT è stata un’opportunità irripetibile”.

La capsula ha una capacità di 30 passeggeri e comprende sistemazioni per viaggiatori assistiti. Oltre allo spazio personalizzato di ogni passeggero, un’area lounge al centro della cabina funge da a zona sociale. I servizi completi della cabina includono vani bagagli, uno snack bar e un bagno.

Hyperloop TT, il trasporto iperveloce è realizzabile

Attraverso l’uso di un’unica tecnologia brevettata e un modello di business collaborativo avanzato, Hyperloop TT sta creando la prima nuova forma di trasporti dopo oltre un secolo. Il Centro europeo di ricerca e sviluppo di HyperloopTT a Tolosa, in Francia, la capitale aerospaziale d’Europa, ospita il primo e unico sistema di test su vasta scala al mondo. Nel 2019 è stato rilasciato HyperloopTT il primo studio di fattibilità completo che analizza un sistema hyperloop, che ha scoperto che il sistema è economicamente e tecnicamente fattibile e genererà un profitto senza richiedere sussidi governativi.

Fondato nel 2013, HyperloopTT è un team globale di oltre 800 ingegneri, creativi e tecnologi in 52 team multidisciplinari, con 50 partner aziendali e universitari. Con sede a Los Angeles, CA e Tolosa, Francia, HyperloopTT ha uffici in Nord e Sud America, Medio Oriente e Europa. HyperloopTT è un orgoglioso firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, che riflette l’impegno dell’azienda a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.