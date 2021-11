Mercedes incontra i founder di Piantando, la startup che ha riforestato un ettaro in Patagonia

Le sfide del futuro, la trasformazione digitale e l’innovazione tecnologica sono temi da affrontare con un mindset totalmente rinnovato rispetto al passato. Le nuove generazioni di manager e di imprenditori definiscono oggi un nuovo approccio e nuovi scenari, guidati dai principi di sostenibilità, bellezza ed innovazione. Gli stessi che caratterizzano la nuova Mercedes-Benz EQA, il SUV compatto ad alimentazione completamente elettrica, protagonista del New Generation Ideas. Un’iniziativa targata Mercedes-Benz con la quale EQA incontra una nuova generazione di talenti, individuati da Forbes nella sua speciale classifica annuale dei giovani più promettenti, insieme alle loro idee di business. Tre Forbes Under 30, per l’esattezza, con i quali Mercedes-Benz Italia si è confrontata per raccontarne le storie.

I protagonisti della seconda intervista sono Andrea Evangelista e Chiara Riente, due giovani che in soli sei mesi hanno riforestato un ettaro in Patagonia. Lo hanno fatto attraverso la start-up Piantando, fondata nel 2018 con l’obiettivo di piantare alberi per la riforestazione. Oggi ha ampliato le aree di intervento, evolvendosi in una società benefit che avvia e sostiene progetti a impatto sociale e ambientale in tutto il mondo. Il modello di business è molto semplice: ad ogni piantina grassa venduta corrisponde un contributo unico e certificato verso una delle iniziative portate avanti dai due ragazzi, selezionati nella lista Forbes Under 30. “La nostra missione è permettere a tutti di avere un impatto positivo sul pianeta e sulla società”, afferma Andrea Evangelista.

I due fondatori di Piantando hanno investito sul presente per affrontare le sfide del futuro, sviluppando il loro business lungo la direttrice della sostenibilità. Perché nel futuro del pianeta, questa possibilità “non sarà più un’opzione, ma un’opportunità da cogliere tutti i giorni”. Lo stesso intento con il quale Mercedes-Benz ha realizzato la nuova EQA, il SUV che accompagna i clienti verso un futuro intelligente, elettrico e rispettoso per il pianeta.