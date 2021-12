Chi sono i 100 direttori marketing e comunicazione di successo scelti da Forbes Italia per il 2021

Da sinistra: Elena Aniello, marketing and communication director di Accenture Italia; Vincenzo Tundo, direttore marketing e trade marketing del gruppo Acqua Minerale San Benedetto; Lucia Sciacca, direttore communication and social responsibility di Generali Italia; Eleonora Guerini, chief marketing officer di Bertani Domains

Costituiscono la spinta innovativa di un’azienda, modellano gli investimenti e le scelte. Per il secondo anno consecutivo, Forbes Italia presenta la lista dei 100 direttori marketing e comunicazione italiani di successo. Figure selezionate in tutti i settori: dalla lusso all’arredamento, dalla mobilità al cibo, dagli studi legali alla grande distribuzione.

Clicca qui per la lista completa dei 100 direttori marketing e della comunicazione italiani di successo.

La lista, alla seconda edizione, quest’anno è a maggioranza femminile. Tra le donne selezionate Elena Aniello, marketing and communication director di Accenture Italia, passata al settore dei servizi professionali dopo vari incarichi in aziende dell’ambito consumer, come Chicco, Lycia, Control, Pic, Amadori e La Feltrinelli. C’è poi Lucia Sciacca, entrata in Generali nel 2002 e oggi direttore communication and social responsibility di Generali Italia.

Lavora nel campo del risparmio gestito Donald Deangelis, marketing director per l’Italia di AllianceBernstein, che si è formato alla Warwick University e ha alle spalle ruoli tra Stati Uniti, Regno Unito e Francia. Ha compiuto un’esperienza all’estero – in Lussemburgo, per il gruppo Ferrero – anche Vincenzo Tundo, oggi direttore marketing e trade marketing del gruppo Acqua Minerale San Benedetto.

Tra i 100 nomi selezionati c’è anche quello di Federico Sannella, direttore relazioni esterne e affari istituzionali di Birra Peroni, oltre che presidente della sezione alimentare di Unindustria e vicepresidente di Assobirra. E poi Eleonora Guerini, chief marketing officer di Bertani Domains, un gruppo che incorpora sei aziende vitivinicole (Bertani, Val di Suga, Tenuta Trerose, San Leonino, Cantina Puiatti, Fazi Battaglia) di sei distretti produttivi (Valpolicella, Montalcino, Montepulciano, Chianti Classico, Friuli, Marche).

Guerini, ex del Gambero Rosso, per cui curava la Guida Vini, condivide i trascorsi giornalistici con Gianluca Tenti. Ex direttore del Giornale della Toscana e condirettore del gruppo editoriale Swan, Tenti è oggi direttore della comunicazione dell’azienda di abbigliamento di lusso Stefano Ricci. E tra i profili c’è anche Enrico Santarelli, chief marketing officer & commercial director Italy di Clementoni, che negli ultimi anni è diventato anche mentore e consulente di startup e scaleup.