I 100 volti del marketing e della comunicazione

Paolo Bagnoli è responsabile delle strategie di marketing e dello sviluppo dell’area retail in Italia della divisione mobile della multinazionale coreana leader di mercato nel settore dell’elettronica di consumo. In precedenza ha ricoperto, sempre in Samsung nella divisione mobile, il ruolo di head of marketing b2b, focalizzandosi sul mercato enterprise e delle piccole e medie imprese italiane. Prima di approdare nuovamente in Samsung ha avuto un’esperienza in Microsoft Italia, dove ha lavorato nella struttura consumer channel group con la responsabilità di definire le strategie marketing di Xbox nell’area mediterranea. Precedentemente, infatti, il manager ha avuto all’attivo nove anni in Samsung, dove ha ricoperto ruoli di sempre crescente responsabilità, arrivando nel tempo a definire la strategia di marketing dell’azienda nel settore mobile, contribuendo così alla diffusione dei prodotti del brand coreano sul territorio italiano.

Dal 2018 Donald Deangelis, laureato all’Università Statale di Milano e master alla Warwick University, è marketing director per l’Italia di AllianceBernstein, asset manager internazionale con quartier generale negli Stati Uniti e una crescente presenza nel mercato Italiano. In passato Deangelis ha guidato le attività di comunicazione e content marketing di Fidelity International in Italia. Ha maturato oltre 15 anni di esperienza in Italia e a livello internazionale, avendo iniziato la sua carriera come junior marketing consultant, presso D. Grosser and Associates a New York e proseguendo il suo percorso con Fidelity International nel Regno Unito e in Francia.

Eleonora Guerini è chief marketing officer di Bertani Domains, gruppo che incorpora sei aziende vitivinicole – Bertani, Val di Suga, Tenuta Trerose, San Leonino, Cantina Puiatti, Fazi Battaglia – in sei distretti produttivi – Valpolicella, Montalcino, Montepulciano, Chianti Classico, Friuli, Marche. Precedente svolgeva lo stesso ruolo presso Terra Moretti Vino, altra importante corporate che conta sei cantine in cinque distretti produttivi. È stata giornalista del Gambero Rosso per oltre 15 anni, numerosi dei quali come curatrice della Guida Vini, pubblicazione annuale tradotta in sei lingue che recensisce la produzione nazionale, ha recentemente pubblicato “Il grande libro illustrato del vino italiano”, edito da Edt.