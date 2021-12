7 idee regalo made in Puglia da provare (o portare a cena) durante le feste di Natale

Gli amanti della Puglia non potranno non essere felici: ecco un elenco con sette idee regalo Made in Puglia per conoscere meglio (o ricordare) una delle regioni più belle d’Italia. Oggetti di design, gioielli, distillati, liquori ma soprattutto cibo e prodotti tipici pugliesi da comprare durante le feste di Natale o da portare a cena, per rispondere a un invito gradito.

Buono regalo da Pescaria

Questo è quello che potremmo definire un vero e proprio “regalo dal mare”. Pescaria è un fast food di pesce nato in Puglia e con sedi in alcune delle principali città d’Italia (Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Verona e in arrivo a Trento e Padova), noto per i suoi panini di pesce e per le specialità di mare. Un regalo perfetto per chi ama la Puglia. Le gift card di Pescaria possono essere acquistate in store o dal sito pescaria.it.

Aua Aua

Braccialetti Aua

Si tratta di un brand pugliese che produce braccialetti con gocce in vetro di Murano e filo intrecciato, ispirato ai colori del mare e delle città più belle d’Italia. Regalare un braccialetto Aua è una buona idea per celebrare un ricordo: tutti i bracciali portano infatti il nome di una città e sono ispirati ai colori tipici del posto. Per i più appassionati, Aua propone spesso anche edizioni speciali e a tiratura limitata e box di Natale con tre bracciali, a un prezzo scontato. Potete comprarli qui.

Panificio Palumbo

Per chi ama i panettoni artigianali pugliesi o per chi, semplicemente, vuole regalare prodotti tipici pugliesi da forno (taralli, frise, crostini, biscotti, pasta). Il Panificio Palumbo è ormai una realtà storica e consolidata del sud-est barese: da 50 anni la famiglia di maestri fornai cresce, conservando ben saldi i vecchi saperi delle antiche tradizioni, con un approccio innovativo e pop.

50/60 Gin Rurale

Se volete regalare un gin artigianale pugliese, avete appena conosciuto il brand con la storia giusta. 50/60 Gin Rurale nasce nell’Alta Murgia ed è un Gin artigianale dai sentori unici, interamente prodotto in Puglia nella distilleria locale con erbe odorose, marrubio, finocchietto selvatico, santoreggia, mentastri e timo. Un distillato realizzato con un alambicco in rame e con metodo in corrente di vapore, con metodo London Dry Gin. Al momento la produzione è a tiratura limitata, ma spesso le bottiglie di gin artigianale pugliese tornano disponibili. E come per tutti i prodotti artigianali, basta aspettare.

Scamarcia design

Un’azienda pugliese che realizza soluzioni d’arredo su misura per la casa. Gli amici e le amiche che amano gli oggetti di design apprezzeranno moltissimo la loro linea di oggettistica e piccole decorazioni e sculture realizzate con la tecnica di stampa 3D, disponibili sullo shop online.

Salumificio Santoro

I capocolli artigianali pugliesi più famosi di Instagram sono disponibili su un negozio online di salumi pieno di sorprese. Dal classico capocollo ai wurstel artigianali, fino al pancapocollo (un panettone con il capocollo) e al prosciutto cotto realizzato con acqua di mare, senza dimenticare le box regalo eleganti e d’impatto. Qualche mese fa abbiamo intervistato il fondatore Giuseppe Santoro, che ci ha raccontato una storia di passione e capacità di innovazione.

Pugliarello

A proposito di liquori artigianali dalla Puglia: Pugliarello è il primo liquore artigianale all’ulivo, realizzato con foglie d’ulivo secolare, fiori, foglie e frutti di campagna, disponibile in bottiglie nei formati da 50, 100 e 500 ml.

