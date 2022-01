La tennista Naomi Osaka è la sportiva più pagata del mondo

MELBOURNE, AUSTRALIA – JANUARY 06: Naomi Osaka of Japan looks on during her match against Maryna Zanevska of Belgium during day four of the Melbourne Summer Set at Melbourne Park on January 06, 2022 in Melbourne, Australia. (Photo by Graham Denholm/Getty Images)

Sono ancora tanti gli aspetti che destano preoccupazioni nel mondo dello sport femminile: disparità in termini di retribuzione e strutture, condizioni lavorative non all’altezza, poca copertura mediatica, e addirittura abusi. Eppure, nonostante tutti questi problemi, c’è anche un innegabile ottimismo. Le leghe vedono aggiungersi nuovi proprietari e nuove squadre . Gli ascolti televisivi stanno aumentando e le reti stanno fornendo sempre più spazio per la trasmissione dei match. Inoltre, i budget economici degli sponsor stanno finalmente crescendo e le startup stanno attirando diversi investitori.

Una crescita che si sta allargando anche agli stipendi delle atlete. Non è un caso, infatti, se le dieci atlete più pagate al mondo hanno guadagnato nel 2021 un totale di 167 milioni di dollari lordi, secondo le stime di Forbes. Un aumento del 23% rispetto al 2020 e un balzo del 16% rispetto al precedente record di 143,3 milioni di dollari stabilito nel 2013.

In testa alla classifica c’è la stella del tennis Naomi Osaka, he ha guadagnato 57,3 milioni di dollari. Una cifra per un’atleta femminile. Seconda, invece, Serena Williams che ha portato a casa 45,9 milioni di dollari.

Bisogna comunque evidenziare che il quadro non è del tutto positivo. Infatti, da sole, Naomi Osaka e Serena Williams hanno attirato a sé tutta la crescita degli stipendi. Non è un caso, quindi, se nessun’altra atleta presente in classifica è riuscita a occupare un posto nella classifica generica di Forbes degli sportivi più pagati al mondo nel 2021 (che calcola i 12 mesi terminati a maggio). Tant’è che se Naomi Osaka si è posizionata in 12esima posizione e Serena Williams in 28esima, contemporaneamente, la terza atleta donna più pagata al mondo, Venus Williams, è rimasta tagliata fuori dalla classifica generale dei top 50 sportivi da oltre 20 milioni di dollari.

Inoltre, la soglia per entrare a far parte della top ten della classifica delle atlete donne più pagate al mondo è leggermente diminuita rispetto a 10 anni fa: 5,7 milioni di dollari, contro i 6,1 milioni di dollari del 2012.

Tuttavia, gli addetti di lavoro insistono sul fatto che stanno aumentando gli investimenti e gli sponsor nel mondo degli sport femminili. Solamente che, adesso, le cifre vengono divise tra più atlete e in più sport. Per esempio, per la prima volta in almeno dodici anni, una ginnasta, Simone Biles, (che si trova in quarta posizione con guadagni pari a 10,1 milioni di dollari) e una giocatrice di basket, Candace Parker, (in decima posizione con 5,7 milioni di dollari) risultano tra le atlete donne più pagate. E anche se il tennis rappresenta ancora lo sport che garantisce i maggiori guadagni, occupando cinque dei dieci posti della classica, tuttavia mette a segno un record negativo: si tratta della percentuale più bassa da più di dieci anni. Nel 2019, per esempio, ha rivendicato tutte e dieci le posizioni.

Nonostante ciò, è molto incoraggiante che Candace Parker e le stelle del calcio americano Alex Morgan e Megan Rapinoe, sono riuscite ad entrare nella top ten, perché provengono da sport di squadra in cui gli stipendi sono ancora bassi rispetto ai montepremi messi in palio negli sport individuali.

“Ora è molto diverso”, dice la leggenda del calcio, Carli Lloyd (da poco ritiratasi), che è entrata a far parte della nazionale degli Stati Uniti nel 2005, e che fa parte di quel gruppo donne che hanno combattuto per garantire diverse basi importanti, come il risarcimento garantito e i benefici per la salute. “Che si tratti di un post [sui social media] che permette ai giocatori di essere pagati o di nuovi accordi di sponsorizzazione, sicuramente sono degli ottimi spazi a disposizione. Ed è ovviamente grazie a tutti quegli ex giocatori che hanno combattuto precedentemente che si è arrivati a ciò”.

La top 10 delle atlete più pagate al mondo

Naomi Osaka

Guadagni totali: 57,3 milioni di dollari

Sul campo: 2,3 milioni di dollari

Fuori dal campo: 55 milioni di dollari Serena Williams

Guadagni totali: 45,9 milioni di dollari

Sul campo: 0,9 milioni di dollari

Fuori dal campo: 45 milioni di dollari Venus Williams

Guadagni totali: 11,3 milioni di dollari

Sul campo: 0,3 milioni di dollari

Fuori dal campo: 11 milioni di dollari Simone Biles

Guadagni totali: 10,1 milioni di dollari

Sul campo: 0,1 milioni di dollari

Fuori dal campo: 10 milioni di dollari Garbiñe Muguruza

Guadagni totali: 8,8 milioni di dollari

Sul campo: 2,8 milioni di dollari

Fuori dal campo: 6 milioni di dollari Jin Young Ko

Guadagni totali: 7,5 milioni di dollari

Sul campo: 3,5 milioni di dollari

Fuori dal campo: 4 milioni di dollari PV Sindhu

Guadagni totali: 7,2 milioni di dollari

Sul campo: 0,2 milioni di dollari

Fuori dal campo: 7 milioni di dollari Ashleigh Barty

Guadagni totali: 6,9 milioni di dollari

Sul campo: 3,9 milioni di dollari

Fuori dal campo: 3 milioni di dollari Nelly Korda

Guadagni totali: 5,9 milioni di dollari

Sul campo: 2,4 milioni di dollari

Fuori dal campo: 3,5 milioni di dollari Candace Parker

Guadagni totali: 5,7 milioni di dollari

Sul campo: 0,2 milioni di dollari

Fuori dal campo: 5,5 milioni di dollari

