Nomadi digitali per sempre: il fondatore di Airbnb vivrà ovunque nel mondo prenotando gli alloggi della piattaforma

Con l’affermazione dello smart working e del lavoro ibrido, sono sempre più coloro che non hanno più la necessità di recarsi in ufficio quotidianamente. Il fenomeno del “vivere ovunque” va di pari passo con il decentramento della vita. È una tendenza che sta modificando il concetto stesso di viaggio. Basti pensare che oltre 300mila persone hanno presentato domanda per essere selezionate tra i 12 vincitori per vivere ovunque su Airbnb per un anno.

Brian Chesky vivrà negli appartamenti di Airbnb

Ecco perché Brian Chesky, ceo e co-fondatore di Airbnb, ha annunciato che anche lui vivrà negli appartamenti della piattaforma. Il suo viaggio partirà da Atlanta (Stati Uniti), dove vivrà questa settimana per poi spostarsi in altre città e tornare ogni tanto a San Francisco, proprio come fanno molti lavoratori da remoto quando devono incontrare i colleghi. Vivendo ovunque su Airbnb, Brian Chesky contribuirà a migliorare il design dell’esperienza sulla piattaforma, fanno sapere dal colosso americano fondato nel 2007 e che oggi conta 4 milioni di host.

La possibilità di sperimentare il nuovo trend di “vivere ovunque” è alla base anche della Casa a 1 Euro, il nuovo progetto di Airbnb appena lanciato in Sicilia. Una persona da tutto il mondo avrà la possibilità di trasferirsi con un gruppo ristretto a Sambuca di Sicilia e vivere in una casa a 1 euro completamente ristrutturata, sperimentando così la vita da digital nomad per un anno.

LEGGI ANCHE: “Viaggio nel turismo post pandemia. Il fondatore di Airbnb a Forbes: “Niente sarà più come prima”

Ecco alcune tendenze evidenziate da Airbnb in tema di soggiorno: