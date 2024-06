La soddisfazione dei dipendenti aumenta e la produttività non cala: cosa dice il nuovo studio sul lavoro da remoto

Lo studio ha diviso casualmente 1.612 lavoratori di Trip.com, una grande azienda del settore viaggi, in base alla data di nascita. Un gruppo poteva lavorare da casa il mercoledì e il venerdì; l’altro lavorava in ufficio tutti e cinque i giorni. I ricercatori hanno scoperto che per quelli con la possibilità di lavoro ibrido, i tassi di abbandono sono diminuiti di un terzo durante i sei mesi dell’esperimento, mentre i punteggi di soddisfazione lavorativa sono migliorati. Anche a due anni dall’inizio dell’esperimento, il gruppo ‘smart working’ non ha mostrato differenze significative nelle valutazioni delle prestazioni o nei tassi di promozione.

LEGGI ANCHE: Lavoro ibrido: le aziende riducono di un quinto il consumo di energia

Alcuni aspetti

Secondo Bloom, questo esperimento ha permesso ai ricercatori di concludere che a portare benefici nell’attività dei dipendenti era proprio il lavoro ibrido. Lo studio non ha riguardato i lavoratori che lavorano esclusivamente da casa o che hanno concordato individualmente con l’azienda orari e luogo di lavoro. Il dibattito su questo tipo di soluzioni probabilmente continuerà. Lo studio attuale offre ulteriori prove a sostegno del valore del lavoro svolto in parte da casa rispetto al lavoro a tempo pieno in ufficio.

Un altro effetto: lo studio ha rilevato che i dirigenti dell’azienda hanno cambiato opinione sul lavoro ibrido durante il periodo dell’esperimento. Prima che iniziasse, i dirigenti dell’azienda pensavano che il lavoro ibrido avrebbe ridotto la produttività del 2,6%; alla fine, credevano che gli accordi flessibili potessero migliorare la produttività dell’1%.

I dati del precedente studio

L’articolo segue mesi di dibattito sull’impatto del lavoro a distanza sulla cultura aziendale, la produttività dei dipendenti e i potenziali svantaggi per l’innovazione e la collaborazione tra i dipartimenti aziendali. Bloom, che ha studiato il lavoro a distanza per decenni, ha provocato scalpore quando l’anno scorso – in riferimento al lavoro totalmente da remoto – ha segnalato che lavorare esclusivamente da casa porta a una produttività leggermente più bassa del lavoro in ufficio. “Le ricerche”, aveva detto Bloom a Forbes all’epoca di quegli studi, “hanno anche dimostrato che il lavoro almeno in parte ibrido può portare anche benefici alla produttività”.

In un precedente esperimento di Bloom su Trip.com (uno dei suoi co-fondatori, James Liang, è un coautore ed ex studente di dottorato di Bloom), la produttività di un gruppo di lavoratori del call center che lavoravano in ufficio solo un giorno la settimana era superiore del 13% rispetto a chi lavorava solo in ufficio.

Le caratteristiche dell’ultimo esperimento

Il nuovo esperimento ha preso in esame l’attività di lavoratori nel marketing, nell’ingegneria del software e nella finanza e contabilità, per rispondere alle preoccupazioni suscitate da studi precedenti che prendevano in considerazione lavoratori che svolgevano compiti ripetitivi con misurazioni più oggettive. “Questi lavori sono creativi e creano innovazione”.

Dopo l’esperimento, Trip.com ha deciso di estendere la politica ibrida a tutti i dipendenti. “Ci sono aspetti positivi e negativi nel lavorare da casa”, ha detto Bloom, “ma si scopre che, con il lavoro ibrido, si compensano. I dipendenti erano molto più felici se potevano lavorare da casa due giorni alla settimana, e di conseguenza i loro tassi di abbandono sono diminuiti. L’azienda ha visto tutto ciò e ha detto: ‘quali sono gli aspetti negativi?'”.