Elon Musk acquista il 9,2% di Twitter per quasi $3 miliardi. Ora è il principale azionista

Da utente appassionato ad azionista più importante della società. Può essere riassunta così la decisione di Elon Musk di acquistare per quasi 3 miliardi di dollari il 9,2% di Twitter, il social fondato da Jack Dorsey.

Grazie a questa mossa, il numero uno di Tesla è, adesso, il principale azionista di Twitter. Si tratta di una quota quasi quattro volte superiore di quella di Jack Dorsey, che si attesta al 2,25%, secondo il Financial Times.

A fine marzo, dopo aver quindi già acquistato le azioni, Elon Musk aveva pubblicato un sondaggio in cui chiedeva ai suoi follower se “Twitter aderisse rigorosamente al principio della libertà di parola”. Subito dopo, dato che hanno prevalso i no, Musk ha dichiarato che il social stava quindi minando la democrazia. Ponendo al tempo stesso una nuova domanda: “Cosa bisognerebbe fare”? Quesito che non solo ha scaturito una sua stessa risposta “C’è bisogno di una nuova piattaforma?”, ma anche quella di un utente che, a posteriori, è calzata alla perfezione, almeno in parte. “Comprala e cancellala”.

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.

What should be done? https://t.co/aPS9ycji37

— Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2022