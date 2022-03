Tesla verso un nuovo frazionamento azionario (il secondo in due anni)

Tesla si avvia verso il suo secondo frazionamento azionario (stock split) nel giro di due anni. E lo fa annunciandolo non con un comunicato stampa, ma con un tweet sul suo profilo ufficiale. Seguendo ‘lo stile’ del suo ceo Elon Musk, e dando il via a un nuovo rally azionario a Wall Street.

Tesla will ask shareholders to vote at this year’s annual meeting to authorize additional shares in order to enable a stock split.

Poco prima dell’annuncio di Tesla, Elon Musk ha rivelato, sempre su Twitter, di aver probabilmente contratto per la seconda volta il Covid-19, ma senza accusare alcun sintomo. Una notizia che, se confermata, potrebbe creare diversi grattacapi alla società. Venerdì scorso, infatti, l’istrionico imprenditore ha inaugurato, insieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz, la gigafactory di Berlino-Brandeburgo, la prima europea di Tesla.

Covid-19 is the virus of Theseus.

How many gene changes before it’s not Covid-19 anymore?

I supposedly have it again (sigh), but almost no symptoms.

— Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2022