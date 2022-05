Forbes di maggio è in edicola con uno speciale dedicato ai top 50 vini al mondo

Forbes di maggio è in edicola dal 5 maggio con un’ampia sezione speciale all’interno del magazine dedicata ai 50 vini top selezionati da Luca Gardini, il grande talento della comunicazione enoica, in Italia e nel mondo.

In copertina la famiglia Moretti con Vittorio, presidente della holding Terra Moretti, con le figlie Valentina, Carmen e Francesca. Vittorio ha saputo coniugare le radici famigliari con una cultura imprenditoriale. Il suo modello societario si basa su un mix sapiente tra le figlie, che indirizzano le tre aziende principali del gruppo, e i manager che le affiancano nella gestione.

Il 55esimo numero di Forbes non è solo ricco di storie di successo ma anche di approfondimenti per i futuri costruttori di successo. A cominciare da Small Giants, un progetto che vuole dare ampio spazio alle pmi italiane. Partito da Brescia, il roadshow Small Giants percorrerà nei mesi prossimi, da nord a sud, tutta l’Italia. Prossimo appuntamento il 31 maggio a Torino, dove ancora una volta i protagonisti saranno gli imprenditori che rendono grande il territorio.

All’iniziativa è dedicata anche la sezione sul giornale che ha raccontato l’Alto Adige, un territorio che si sviluppa sotto i mille metri di altitudine: è qui che si concentrano le 56mila aziende del territorio. Un tessuto imprenditoriale costituito per la maggior parte da Pmi, vere e proprie multinazionali tascabili.

L’Investigation di questo mese indaga le nuove superpotenze delle rinnovabili. Il passaggio all’energia pulita provocherà un’enorme domanda di materie prime come cobalto, rame e nichel che sono concentrate in una manciata di Paesi, tra cui Australia, Cile, Indonesia, Cina e Congo. Dieci stati avranno una quota di mercato superiore al 75% per tutti i minerali della transizione verde. E un enorme potere sul resto del mondo.

Solito spazio agli under 30 di Forbes Italia, che questo mese ha intervistato i ragazzi selezionati nella categoria healthcare che vogliono cambiare con la tecnologia il mondo della sanità. I loro dispositivi e piattaforme applicano l’analisi vocale, la stampa 3D, gli algoritmi e l’intelligenza artificiale a diversi campi della medicina.

Tante altre le storie raccontate all’interno di Forbes, come Space11, la società lanciata dal produttore italo-canadese Andrea Iervolino che sta lavorando a 50 format d’intrattenimento nello spazio; la storia dell’Antico Vinaio, che con la sua schiacciata toscana ha conquistato tutti e adesso punta agli Emirati Arabi. Sul numero di maggio trova spazio anche uno speciale Pagamenti, che dà voce ai protagonisti del fintech e dei pagamenti digitali, e uno speciale sulle aziende attive nel real estate.

Infine Forbes Life, con gli chef migliori in Italia per l’attenzione all’ambiente e a quello che mettono nel piatto. Tutto nella loro cucina è etico, sostenibile, in un concerto di sapori.

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it Iscriviti