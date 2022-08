Elon Musk torna a vendere: ha ceduto azioni di Tesla per quasi 7 miliardi di dollari

Secondo documenti depositati alla Securities and Exchange Commission, la scorsa settimana Elon Musk ha venduto circa 6,9 miliardi di dollari di azioni Tesla. Si tratta di una vendita a sorpresa che arriva più di tre mesi dopo che l’uomo più ricco del mondo aveva dichiarato che “non erano previste ulteriori vendite Tesla”.

Aspetti principali

Secondo i documenti, Musk ha venduto più di 7,9 milioni di azioni in dozzine di transazioni tra venerdì e martedì, a un prezzo medio di 875 dollari per azione.

in dozzine di transazioni tra venerdì e martedì, a un prezzo medio di per azione. Il miliardario dovrà versare circa 1,65 miliardi di dollari in tasse federali sulle plusvalenze derivanti dalla vendita, portando nelle sue tasche quindi un netto di circa 5,25 miliardi di dollari.

di dollari. Non è chiaro il motivo per cui Musk ha scelto di vendere: non ha risposto, infatti, a una richiesta di commento di Forbes.

In cifre

Più di 31 miliardi di dollari. Questo è il valore delle azioni di Tesla vendute da Musk a partire da novembre 2021.

Sullo sfondo

A differenza delle transazioni precedenti, che erano attese, le vendite di Musk di questa settimana erano inaspettate. Il ceo di Tesla aveva infatti annunciato le sue vendite di fine 2021 in un tweet. Aveva inoltre raccolto circa 8,5 miliardi di dollari di fondi al lordo delle imposte in una serie di vendite fatte ad aprile. Tutto ciò è avvenuto dopo la sottoscrizione dell’accordo (poi saltato) da 44 miliardi di dollari per acquistare Twitter. Si prevedeva che gli 8,5 miliardi di dollari sarebbero stati destinati all’acquisto del social, saltato per le preoccupazioni di Musk sugli account bot e spam. Twitter ha risposto intentando una causa contro Musk presso il Delaware Chancery Court nel tentativo di forzare l’accordo. Il 17 ottobre, se le due parti non dovessero raggiungere un accordo, inizierà il processo.

Il patrimonio di Elon Musk

Secondo la classifica dei miliardari di Forbes, Musk è la persona più ricca al mondo, con un patrimonio stimato di 255,1 miliardi di dollari.

