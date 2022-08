Come Serena Williams è diventata una delle donne self-made più ricche d’America

Per la prima volta, martedì, Serena Williams ha ammesso di essere pronta a ritirarsi dal tennis. E lo ha fatto nella lunga e toccante storia di copertina di Vogue, in cui ha rivelato di aver preso questa difficile decisione per dedicarsi appieno alla famiglia. “Credetemi, non ho mai voluto scegliere tra il tennis e una famiglia. Non credo sia giusto”, ha detto Williams, che non ha specificato esattamente quando lascerà, dato che prenderà parte agli Us Open che inizieranno il 29 agosto. “Se fossi un uomo, non lo farei. E lo dico perché probabilmente sarei lì fuori a giocare e vincere mentre mia moglie continua a sforzarsi fisicamente per cercare di allargare la famiglia”.

Serena Williams, vincitrice di 23 tornei del Grande Slam in singolare, non ha nascosto la sua frustrazione per non essere riuscita a realizzare il suo sogno: essere la più grande tennista di tutti i tempi, superando il record di Margaret Court di 24 titoli. Ma può comunque essere orgogliosa del fatto che è riuscita a cambiare le sorti economiche delle atlete di questo sport.

Williams, che compirà 41 anni il prossimo mese, ha guadagnato 94,6 milioni di dollari di premi in carriera nel Wta Tour. Più del doppio della cifra guadagnata dalla seconda atleta di questa classifica, i 42,3 milioni di dollari intascati da sua sorella Venus. E Serena, peraltro, ha avuto ancora più successo fuori dal campo: è arrivata a guadagnare oltre 340 milioni di dollari (al lordo delle tasse e degli onorari degli agenti) da sponsorizzazioni, apparizioni e altre attività commerciali, secondo le stime di Forbes. A maggio si è piazzata al 31esimo posto nella classifica annuale di Forbes degli atleti più pagati al mondo con 45,3 milioni di dollari, quasi tutti provenienti da sponsorizzazioni, anche se è stata fuori dal campo per dieci mesi a causa di diversi infortuni.

Gli sponsor di Serena Williams

Serena Williams collabora con più di una dozzina di sponsor, anche se ha diminuito il suo impegno sportivo a non più di otto tornei all’anno dal 2015. È diventata, inoltre, anche un personaggio televisivo, al punto che quest’anno è apparsa in due spot pubblicitari del Super Bowl, per Michelob Ultra e Tonal. Aspetto che le ha permesso di assicurarsi un posto nella classifica di Forbes delle donne self-made più ricche d’America. Si trova esattamente al 90esimo posto, con un patrimonio netto stimato in 260 milioni di dollari. Maria Sharapova (che si trova in 97esima posizione con 220 milioni di dollari) è l’unica altra atleta presente in classifica.

Le aziende, però, non hanno sempre creduto nel suo reale valore. Per fare un esempio, la stessa Maria Sharapova per 11 anni di fila ha accumulato più soldi fuori dai campi da tennis, anche quando Williams stava raccogliendo vittorie su vittorie nei tornei del Grand Slam. Tuttavia, quando a fine carriera ha trovato una nuova giovinezza, nel 2016 Williams è riuscita a scavalcare l’avversaria anche su questo fronte. Infatti, quando nel 2020, a 32 anni, la Sharapova ha deciso di ritirarsi, aveva accumulato circa 290 milioni di euro da introiti fuori dal campo: circa 50 milioni di euro in meno rispetto a quanto guadagnato dalla Williams.

Non è un caso, quindi, se il successo di marketing di Serena Williams ha aperto la strada a una nuova generazione di atlete. Tra le altre c’è anche la sua collega Naomi Osaka, che si è classificata al 19esimo posto nella classifica degli atleti più pagati di quest’anno con 59,2 milioni di dollari, di cui 58 fuori dal campo: un record per un’atleta donna.

Gli investimenti

È probabile che molti accordi di sponsorizzazione che Serena Williams ha in atto resteranno validi anche dopo il suo ritiro. Proprio come accaduto a Sharapova, che è ancora uno dei volti di Nike, Evian e Porsche. Tuttavia l’attenzione di Williams è rivolta soprattutto agli investimenti, in primis con la sua Serena Ventures. L’azienda, nata formalmente nel 2019 e che investe perlopiù in startup, ha già investito in più di 60 aziende e ha annunciato a marzo di aver raccolto un fondo iniziale di 111 milioni di dollari. La stessa Williams, nel suo messaggio a Vogue, ha affermato che l’azienda aveva già finanziato 16 unicorni e che il 78% delle società presenti nel suo portafoglio sono state fondate da donne e persone di colore.

Sarà quindi molto occupata anche dopo aver lasciato il mondo del tennis. E lo si vede anche dal fatto che è presente nel consiglio di amministrazione di Momentive, che ha dato vita a SurveyMonkey, e nella società Nft Sorare. Il suo primo libro per bambini uscirà il mese prossimo. Intanto Serena sta allargando i suoi interessi sportivi, investendo nel 2020 nel club di espansione della Nwsl Angel City, dopo aver acquistato una piccola partecipazione nei Miami Dolphins della Nfl nel 2009.

Serena Williams, che ha vinto gli Australian Open 2017 mentre era incinta di sua figlia, Olympia, ha chiarito nel suo messaggio che voleva concentrarsi sulla sua famiglia, scrivendo che lei e suo marito, il cofondatore di Reddit, Alexis Ohanian, stanno cercando di avere un altro figlio.”Non voglio assolutamente rimanere di nuovo incinta da atleta”, ha scritto. “Ho bisogno di avere due piedi nel tennis o due piedi fuori”.

Il mondo del tennis piangerà la sua partenza, ma Serena ha lasciato un segno indelebile.

