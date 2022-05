La classifica dei 50 sportivi più pagati al mondo: Messi batte Ronaldo

LeBron James, Kevin Durant e Stephen Curry sono proprietari di importanti media companies. Serena Williams è all’interno di una società di venture capital, grazie a un fondo di investimento da 111 milioni di dollari. Naomi Osaka ha all’attivo più di 20 partnership, e contestualmente, è la fondatrice di una linea di prodotti per la cura della pelle. Tom Brady, invece, ha aggiunto al suo portafoglio una ricca partnership con l’exchange di criptovalute FTX e, nel mentre, ha lanciato Autograph, la sua piattaforma Nft.

Questo per dire che oggi le star dello sport sono molto più che atleti. Fanno marketing a peso d’oro per i più grandi marchi e imprenditori al mondo, garantendosi un’entrata spesso superiore a quella che ottengono dal proprio campo di gioco.

Si concentrano solo sullo sport? Assolutamente no.

Le entrate dei 50 sportivi più pagati al mondo

Negli ultimi 12 mesi, i 50 sportivi più pagati al mondo hanno incassato l’incredibile cifra di 2,97 miliardi di dollari al lordo delle tasse e delle commissioni dovute agli agenti, battendo così con una crescita dell’8% (superiore a 200 milioni di dollari) il record fatto segnare lo scorso anno. Gli accordi pubblicitari e tutte le entrate extrasportive si sono attestate a 1,06 miliardi di dollari, più del record dello scorso anno che era di 1,04 miliardi di dollari.

Quest’anno, in virtù del cambio di maglia, i due calciatori più famosi al mondo sono andati incontro a una riduzione del proprio stipendio, eppure, grazie alla spinta proveniente dai loro sponsor si sono confermati in vetta alla classifica dei 50 sportivi più pagati al mondo. In forza al Paris Saint Germain, Lionel Messi, con un guadagno di 130 milioni di dollari, si è garantito per la seconda volta la prima posizione; mentre Cristiano Ronaldo, passato al Manchester United, si è classificato terzo, con 115 milioni di dollari.

A dividere i due eterni rivali c’è LeBron James. Che, avendo battuta per la prima volta la soglia dei 100 milioni di dollari, si è guadagnato la seconda posizione con 121,2 milioni di dollari. Naomi Osaka, asso del tennis giapponese e con al seguito diversi sponsor, è l’atleta donna più ricca al mondo con un guadagno pari a 59,2 milioni di dollari. Cifra che le vale in 19° posto nella classifica generale.

La classifica, quindi, riporta tante cifre abbastanza rilevanti. E lo si vede anche dalla cifra limite necessaria per entrare a far parte della top 50 degli sportivi più pagati al mondo: è salita dai 34 milioni dello scorso anno a 37,6 milioni di dollari, la soglia più alta in assoluto.

Ecco di seguito chi sono i 50 sportivi più pagati al mondo. Forbes per dar vita alla classifica si è basata sui redditi degli atleti raccolti tra il 1 maggio 2021 e il 1 maggio 2022.

LA TOP 50 degli sportivi più pagati al mondo

LIONEL MESSI

Sport: Calcio

Guadagni fuori dal campo: $55 milioni

Guadagni dal campo: $75 milioni

Guadagni totali: $130 milioni LEBRON JAMES

Sport: Basket

Guadagni fuori dal campo: $80 milioni

Guadagni dal campo: $41.2 milioni

Guadagni totali: $121.2 milioni CRISTIANO RONALDO

Sport: Calcio

Guadagni fuori dal campo: $55 milioni

Guadagni dal campo: $60 milioni

Guadagni totali: $115 milioni NEYMAR

Sport: Calcio

Guadagni fuori dal campo: $25 milioni

Guadagni dal campo: $70 milioni

Guadagni totali: $95 milioni STEPHEN CURRY

Sport: Basket

Guadagni fuori dal campo: $47 milioni

Guadagni dal campo: $45.8 milioni

Guadagni totali: $92.8 milioni KEVIN DURANT

Sport: Basket

Guadagni fuori dal campo: $50 milioni

Guadagni dal campo: $42.1 milioni

Guadagni totali: $92.1 milioni ROGER FEDERER

Sport: Tennis

Guadagni fuori dal campo: $90 milioni

Guadagni dal campo: $0.7 milioni

Guadagni totali: $90.7 milioni CANELO ALVAREZ

Sport: Boxe

Guadagni fuori dal campo: $5 milioni

Guadagni dal campo: $85 milioni

Guadagni totali: $90 milioni TOM BRADY

Sport: Football

Guadagni fuori dal campo: $52 milioni

Guadagni dal campo: $31.9 milioni

Guadagni totali: $83.9 milioni GIANNIS ANTETOKOUNMPO

Sport: Basket

Guadagni fuori dal campo: $41 milioni

Guadagni dal campo: $39.9 milioni

Guadagni totali: $80.9 milioni RUSSELL WESTBROOK

Sport: Basket

Guadagni fuori dal campo: $35 milioni

Guadagni dal campo: $44.2 milioni

Guadagni totali: $79.2 milioni JAMES HARDEN

Sport: Basket

Guadagni fuori dal campo: $30 milioni

Guadagni dal campo: $44.4 milioni

Guadagni totali: $74.4 milioni MATTHEW STAFFORD

Sport: Football

Guadagni fuori dal campo: $2.5 milioni

Guadagni dal campo: $69.8 milioni

Guadagni totali: $72.3 milioni AARON RODGERS

Sport: Football

Guadagni fuori dal campo: $11 milioni

Guadagni dal campo: $57 milioni

Guadagni totali: $68 milioni TIGER WOODS

Sport: Golf

Guadagni fuori dal campo: $68 milioni

Guadagni dal campo: $0.04 milioni

Guadagni totali: $68 milioni JOSH ALLEN

Sport: Football

Guadagni fuori dal campo: $4 milioni

Guadagni dal campo: $63 milioni

Guadagni totali: $67 milioni LEWIS HAMILTON

Sport: Formula 1

Guadagni fuori dal campo: $8 milioni

Guadagni dal campo: $57 milioni

Guadagni totali: $65 milioni TYSON FURY

Sport: Boxe

Guadagni fuori dal campo: $2 milioni

Guadagni dal campo: $60 milioni

Guadagni totali: $62 milioni NAOMI OSAKA

Sport: Tennis

Guadagni fuori dal campo: $58 milioni

Guadagni dal campo: $1.2 milioni

Guadagni totali: $59.2 milioni DAMIAN LILLARD

Sport: Basket

Guadagni fuori dal campo: $18 milioni

Guadagni dal campo: $39.4 milioni

Guadagni totali: $57.4 milioni DESHAUN WATSON

Sport: Football

Guadagni fuori dal campo: $0.1 milioni

Guadagni dal campo: $55.5 milioni

Guadagni totali: $55,6 milioni KLAY THOMPSON

Sport: Basket

Guadagni fuori dal campo: $17 milioni

Guadagni dal campo: $38 milioni

Guadagni totali: $55 milioni MIKE TROUT

Sport: Baseball

Guadagni fuori dal campo: $14 milioni

Guadagni dal campo: $35,5 milioni

Guadagni totali: $49,5 milioni PATRICK MAHOMES

Sport: Football

Guadagni fuori dal campo: $20 milioni

Guadagni dal campo: $29.1 milioni

Guadagni totali: $49.1 milioni KIRK COUSINS

Sport: Football

Guadagni fuori dal campo: $2.5 milioni

Guadagni dal campo: $46,5 milioni

Guadagni totali: $48.5 milioni JIMMY BUTLER

Sport: Basket

Guadagni fuori dal campo: $12 milioni

Guadagni dal campo: $36 milioni

Guadagni totali: $48 milioni MAX VERSTAPPEN

Sport: Formula 1

Guadagni fuori dal campo: $2 milione

Guadagni dal campo: $46 milioni

Guadagni totali: $48 milioni PAUL GEORGE

Sport: Basket

Guadagni fuori dal campo: $8,5 milioni

Guadagni dal campo: $39,4 milioni

Guadagni totali: $47.9 milioni ANTHONY DAVIS

Sport: Basket

Guadagni fuori dal campo: $10 milioni

Guadagni dal campo: $35.4 milioni

Guadagni totali: $45.4 milioni KAWHI LEONARD

Sport: Basket

Guadagni fuori dal campo: $6 milioni

Guadagni dal campo: $39.4 milioni

Guadagni totali: $45.4 milioni PHIL MICKELSON

Sport: Golf

Guadagni fuori dal campo: $42 milioni

Guadagni dal campo: $3.3 milioni

Guadagni totali: $45.3 milioni SERENA WILLIAMS

Sport: Tennis

Guadagni fuori dal campo: $45

Guadagni dal campo: $0.3 milioni

Guadagni totali: $45.3 milioni MOHAMED SALAH

Sport: Calcio

Guadagni fuori dal campo: $18 milioni

Guadagni dal campo: $27 milioni

Guadagni totali: $45 milioni JOHN WALL

Sport: Basket

Guadagni fuori dal campo: $0.5 milioni

Guadagni dal campo: $44.3 milioni

Guadagni totali: $44.8 milioni KYLIAN MBAPPE

Sport: Calcio

Guadagni fuori dal campo: $15 milioni

Guadagni dal campo: $28 milioni

Guadagni totali: $43 milioni CONOR MCGREGOR

Sport: MMA

Guadagni fuori dal campo: $10 milioni

Guadagni dal campo: $33 milioni

Guadagni totali: $43 milioni RORY MCLLORY

Sport: Golf

Guadagni fuori dal campo: $34 milioni

Guadagni dal campo: $7.5 milioni

Guadagni totali: $41.5 milioni MARSHON LATTIMORE

Sport: Football

Guadagni fuori dal campo: $0.1 milioni

Guadagni dal campo: $40.8 milioni

Guadagni totali: $40.9 milioni DEVIN BOOKER

Sport: Basket

Guadagni fuori dal campo: $8 milioni

Guadagni dal campo: $31.9 milioni

Guadagni totali: $39.9 milioni JOEL EMBIID

Sport: Basket

Guadagni fuori dal campo: $8 milioni

Guadagni dal campo: $31.7 milioni

Guadagni totali: $39.7 milioni AMARI COOPER

Sport: Football

Guadagni fuori dal campo: $0.5 milioni

Guadagni dal campo: $38.9 milioni

Guadagni totali: $39.4 milioni CHRIS PAUL

Sport: Basket

Guadagni fuori dal campo: $8 milioni

Guadagni dal campo: $31.1 milioni

Guadagni totali: $39.1 milioni RYAN RAMCZYK

Sport: Football

Guadagni fuori dal campo: $0.1 milioni

Guadagni dal campo: $38.7 milioni

Guadagni totali: $38.8 milioni STEFAN DIGGS

Sport: Football

Guadagni fuori dal campo: $2.5 milioni

Guadagni dal campo: $36.2 milioni

Guadagni totali: $38.7 milioni JAKE PAUL

Sport: Boxe

Guadagni fuori dal campo: $8 milioni

Guadagni dal campo: $30 milioni

Guadagni totali: $38 milioni KEMBA WALKER

Sport: Basket

Guadagni fuori dal campo: $3 milioni

Guadagni dal campo: $35 milioni

Guadagni totali: $38 milioni RUSELL WILSON

Sport: Football

Guadagni fuori dal campo: $14 milioni

Guadagni dal campo: $24 milioni

Guadagni totali: $38 milioni BRADLEY BEAL

Sport: Basket

Guadagni fuori dal campo: $4 milioni

Guadagni dal campo: $33.7 milioni

Guadagni totali: $37.7 milioni T.J WATT

Sport: Football

Guadagni fuori dal campo: $1 milioni

Guadagni dal campo: $36.6 milioni

Guadagni totali: $37.6

