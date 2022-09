Gruppo Intesa Sanpaolo campione di welfare: è la prima banca in Europa per diversità e inclusione

Intesa Sanpaolo è la prima banca in Europa, la seconda al mondo e l’unica italiana tra i cento luoghi di lavoro più inclusivi e attenti alla diversità. È quanto emerge dall’ultimo Refinitiv Global Diversity and Inclusion Index, indice internazionale che valuta oltre 12mila aziende quotate a livello globale.

Prendendo in considerazione tutte le tipologie di aziende, il Gruppo Intesa Sanpaolo si è classificato al sedicesimo posto, in netto miglioramento rispetto alla cinquantesima posizione dello scorso anno. L’analisi di Refinitiv si svolge esclusivamente su dati pubblici, come bilanci, relazioni finanziarie e notizie stampa, e si basa su 24 parametri riconducibili a quattrocategorie chiave: diversità, inclusione, sviluppo delle persone e gestione delle controversie.

Le iniziative di Intesa Sanpaolo

In questo senso, sono diversi gli strumenti introdotti da Intesa Sanpaolo per promuovere diversità e inclusione all’interno dell’azienda. Il Gruppo ha avviato infatti programmi di accelerazione delle carriere femminili e iniziative a supporto della genitorialità. Ha formalizzato inoltre la policy ‘Principi in materia di Diversity & Inclusion’, che promuove politiche di inclusione verso tutte le forme di diversità, basate su rispetto, meritocrazia e pari opportunità.

La società di ricerca

Refinitiv, società che ha svolto l’analisi, è uno dei principali fornitori al mondo di ricerche e dati in ambito finanziario.

