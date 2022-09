Tutta la potenza di Lamborghini Urus S: il super suv con 666 cavalli

La Lamborghini presenta la Urus S, ultima versione del super suv che ha contribuito a riscrivere la storia di questa particolare categoria. Si distingue per un motore potenziato e per alcuni aggiornamenti alla dinamica di guida.

Prestazioni super della Urus s



Il motore V8 biturbo passa da 650 a 666 CV, eguagliando quello della Performante, con un rapporto peso-potenza ottimizzato a 3,3 kg/Cv, e una coppia di 850 Nm da 2.300 giri/min. Anche l’accelerazione, in virtù della nuova potenza, è stata incrementata: la Urus S scatta da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e da 0 a 200 km/h in 12,5 secondi. A fronte di una velocità massima di 305 km/h, la Urus S frena da 100 a 0 km/h in 33,7 m. Con questa aggiornamento che porta il V12 a 666 Cv debutta anche un nuovo sistema di scarico in grado di esaltare le note del V8.

La Urus S introduce anche leggere novità sul fronte del design, oltre a un aumento significativo delle opzioni in termini di colori e finiture per cerchi, style package e dettagli interni ed esterni. Tra le novità estetiche di maggior rilievo possiamo citare il nuovo design del paraurti anteriore, che adotta linee più raffinate e include di serie un nuovo elemento sottoscocca in acciaio inox verniciato nero opaco, abbinato al design a linee nere orizzontali della griglia anteriore.

Cinque ulteriori opzioni di configurazione di stile combinano il colore della carrozzeria, il nero lucido, un design specifico del paraurti anteriore e componenti in fibra di carbonio in finitura lucida e opaca. Novità anche per il nuovo cofano alleggerito in fibra di carbonio verniciata, che presenta prese d’aria nero opaco, con finiture nello stesso colore della carrozzeria, in nero lucido o in fibra di carbonio con finitura lucida od opaca (optional). Disponibile a richiesta il tetto in fibra di carbonio a vista.

Per gli interni è disponibile un’offerta di colori e finiture rinnovata. Sia il nuovo allestimento bicolore Sportivo che la nuova opzione bicolore Sophisticated si distinguono per il motivo di cuciture presente nella nuova Urus Performante.

Versatilità e sportività

“Urus”, dice Stephan Winkelmann, chairman e ceo di Automobili Lamborghini, “ha dimostrato quanto possa essere attrattiva la combinazione perfetta tra la versalità di un Suv e la sportività di una Lamborghini anche nell’ utilizzo quotidiano. Urus S si colloca perfettamente al fianco della nuova Urus Performante, per chi sceglie prestazioni, lusso e versatilità allo stato puro. Il successo di Urus, con oltre 20mila unità prodotte, conferma le sue credenziali di primo e inimitabile Super Suv: Urus S eleva tale reputazione a un livello ancor più alto”. Prezzi per l’Italia a partire da 192.651 euro

