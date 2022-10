Continua il tour di Elite per celebrare dieci anni di successi: la tappa di Ragusa nella sede di LBG Sicilia

Il 27 settembre Elite ha fatto tappa a Ragusa, dove ha celebrato i suoi dieci anni nella sede di LBG Sicilia. Quest’ultima, già parte del network, è market leader a livello mondiale di farina di seme di carrubo e produttrice di ingredienti funzionali 100% chemical free. Un terzo dei gelati consumati nel mondo ha DNA siciliano.

Elite, lanciato da Borsa Italiana nel 2012 e oggi parte del Gruppo Euronext, è l’ecosistema che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici.

Il mondo Elite

Le società Elite in Italia coprono tutte le regioni. Nel Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) sono 204, con un fatturato aggregato di 11,3 miliardi di euro, rappresentano 29 settori e danno lavoro a 46.000 dipendenti. Solo in Sicilia sono 23, con un fatturato aggregato di 1,5 miliardi di euro, coprono 11 settori e danno occupazione a 4.500 lavoratori.

“Sempre più rappresentanza in Sud Italia”

“Siamo felici di continuare a celebrare il nostro decennale sul territorio e di farlo insieme a LBG Sicilia, azienda che ha alle origini una storia di azienda familiare, che è passata dalla commercializzazione della carruba alla produzione di farina di semi di carrubo ed ingredienti funzionali 100% naturali e che esporta oggi in oltre novanta paesi in tutto il mondo”, ha dichiarato Marta Testi, Amministratore Delegato di Elite, Gruppo Euronext.

“L’eterogeneità dei settori rappresentati in Elite, oltre 30, fa comprendere quanto le aziende abbiano bisogno degli stessi strumenti per accelerare la crescita; dalle competenze all’accesso ai capitali, indipendentemente dalla loro localizzazione e dimensione in termini di fatturato e numero di dipendenti. Il Sud Italia è ampiamente rappresentato in Elite e sappiamo di poter supportare sempre più imprenditori e manager nel raggiungere ambiziosi traguardi. A novembre annunceremo a Milano le prossime società ammesse, dunque questo è il momento ideale per candidarsi a far parte del prossimo gruppo di eccellenze italiane”.

“Una collaborazione fondamentale per la nostra crescita”

“È un piacere aver ospitato qui da noi a Ragusa questo evento di Elite”, ha commentato invece il Cav. Lav. Giovanni Carlo Licitra, ceo di LBG Sicilia. “La collaborazione con Elite partita tre anni fa ci ha aiutato ad accrescere competenze aziendali trasversali, è stata spunto per riflessioni e soprattutto, ci ha dato la possibilità di confrontarci e fare networking con aziende simili a noi, o per mercati, o per visione imprenditoriale.”

L’evento

L’evento, che ha visto la partecipazione di imprenditori e partner, tra cui ACIES SRL, AGRIPLAST SPA, Banca Agricola Popolare di Ragusa, Banca Mediolanum Damiano Spa, Futurea Capital, G.F. RETAIL SRL, IREM SPA, IRRITEC SPA, Moak Holding S.p.A., piante faro ssa, Ricca IT srl, SIBEG SRL, Sigel Gelati Srl, Umas technology, è iniziato con un racconto della storia e del percorso di crescita di LBG Sicilia in Elite ed è proseguito con la visita in produzione, per dare forma all’identità dell’azienda e conoscere da vicino i processi che, nel corso del tempo, l’hanno portata a raggiungere importanti traguardi.

