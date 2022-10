La nuova serratura elettromeccanica di Usm Haller che porta a un nuovo livello lo spazio di archiviazione

I sistemi modulari Usm Haller favoriscono una corretta gestione e organizzazione dello spazio, coniugando bellezza e adattabilità. L’ultima novità del produttore svizzero è la serratura elettromeccanica c, che permette di mettere in sicurezza i propri oggetti personali in maniera semplice. Grazie alla doppia tecnologia (RFID e Bluetooth), la serratura può essere facilmente azionata tramite chiave magnetica o con lo smartphone attraverso un’app facile e intuitiva.

Serratura Usm Haller: qualità e meccanica

La serratura c, caratterizzata da un’estetica senza tempo propria di un classico del design, unisce elettronica e meccanica con l‘alta qualità che da sempre contraddistingue l’azienda svizzera. Sono tre le modalità di utilizzo, pensate per rispondere ad ogni tipo di esigenza: Public Locker, Personal Lockere e Shared Locker.

“Per rimanere al passo con i tempi dopo oltre 50 anni, è necessario proporre qualcosa di diverso: nuovi componenti, nuove funzioni, piccole ma raffinate aggiunte che offrano agli utenti soluzioni in linea con le esigenze del momento e ancora più comodità, progettando la realizzazione dei mobili smart con lo sguardo sempre rivolto verso il futuro”, dichiara Thomas Dienes, direttore sviluppo prodotti del gruppo.

Le modalità di utilizzo

Il modello Public Locker è ideato per ambienti come piscine o palestre, ma anche peri nuovi contesti di coworking, dove gli armadietti sono a disposizione di tutti gli utenti e e c’è l’esigenza di una maggiore flessibilità. Rappresenta la soluzione ideale per un uso provvisorio e quindi non è vincolato a un’unica chiave magnetica.

Il modello Personal Locker, invece, è studiato per armadietti che vengono assegnati a un’unica persona a lungo termine. E’ perfetto per proteggere documenti riservati o effetti personali, pensato per gli uffici direzionali o quelli privati dei dipendenti, ma anche per creare contesti domestici a prova di bambino. La versione Shared Locker, infine, è la soluzione utile per armadietti condivisi da più collaboratori di uno stesso team, ma anche un modo per consentire, tramite app, l’accesso a terzi in assenza del proprietario.

I benefici della tecnologia RFID

La serratura semplifica le procedure in caso di smarrimento della chiave. Grazie alla tecnologia RFID e Bluetooth infatti è possibile effettuare un’apertura di emergenza e ottenere una nuova chiave magnetica. Come tutti i componenti del sistema Usm Haller, può essere installata sui mobili Usm esistenti in uno spirito di retrocompatibilità.

In caso di emergenza, la maniglia o l’impugnatura della serratura esistente possono essere sostituite da quella nuova senza dover cambiare per forza l’intera anta. Il cambio batteria può essere gestito dall’esterno in pochi passaggi, per rendere i moduli Usm Haller molto più sicuri e proteggerne il contenuto, in modo facile e veloce.

